Vídeo: Arthur destaca nova infraestrutura em obras de Manaus

Durante a solenidade, Arthur se emocionou diante do público | Foto: Izaias Godinho

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) disse que vai entregar, para a próxima gestão de Manaus, uma capital com obras de Infraestrutura significativas e com a economia completamente regenerada. A afirmação ocorreu durante solenidade para celebrar os 350 anos da cidade, na manhã desta quarta-feira (23), na sede da Câmara Municipal de Manaus (CMM), situada no bairro Santo Antonio, Zona Oeste da capital.

Em coletiva de imprensa, Arthur se emocionou e agradeceu à população de Manaus pela receptividade durante o mandato. "Não aceito como legítimo aquele resultado das eleições de 2010, para o Senado . Mas Deus sabe o que faz, pois ele abriu uma porta para que eu realizasse um governo durante a pior crise brasileira", frisou Arthur.

Durante a solenidade, alunos da rede municipal recitaram poesias autorais sobre as riquezas de Manaus e foram homenageados com placas de Honra ao Mérito.

Além dos vereadores, o evento contou com a presença de professores e autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva, afirmou que a história de Manaus se desenvolve junto à Câmara e acrescentou que tanto as pessoas que nasceram na capital quanto as pessoas que migraram para a cidade devem ser homenageadas.

