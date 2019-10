Vídeo: Romero Reis pede desligamento do PSL

Romero Reis deve anunciar posição política ainda nos próximos dias. | Foto: Emerson Quaresma

Manaus- Romero Reis solicitou na última segunda-feira (21) o desligamento do Partido Social Liberal ( PSL), o mesmo partido do atual presidente Jair Bolsonaro. O empresário não informou para qual partido deseja migrar após a decisão.

Em carta aberta, Romero Reis falou de política, lealdade e do presidente Jair Bolsonaro. Ao final do texto, comunica seu desligamento do PSL. O politico deixou claro que suas ideias vão em sentido contrário ao grupo que atualmente controla o partido.

No entanto, o empresário que seria pré-candidato a prefeitura de Manaus, afirma também que continua apoiando Bolsonaro.

Depois do anúncio, Reis não informou se ainda deve concorrer as eleições municipais de 2020 por outra legenda. Ele deve se filiar a uma nova sigla, mas não falou qual.

A crise no PSL em nível nacional começou na semana passada em meio a crises e rachas. A maioria vai de encontro a ações e interesses da família Bolsonaro.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Larisse Neves/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira