Prefeito diz que Manaus recebeu mais que 350 presentes desde 2013

| Foto: Alex Pazuello

Manaus - A capital do Amazonas, Manaus, completa três séculos e meio neste dia 24 de outubro. E a atual gestão da capital do Amazonas possui uma ampla agenda de melhorias que elencam seu desenvolvimento nos últimos sete anos. “São 350 anos com muito mais que 350 presentes da nossa gestão”, afirma o prefeito Arthur Virgílio Neto ao lembrar grandes obras, como o complexo viário 28 de Março, e de serviços essenciais, como a modernização da iluminação pública com lâmpadas de LED, executadas pela Prefeitura de Manaus desde 2013 e já deixando em andamento um legado para 2020.

“Quando decidi ser prefeito da minha cidade, pela segunda vez, eu sabia dos desafios gigantescos que teríamos. Lembro-me de ter dito em minha primeira fala à Câmara, em 2013, que Manaus é uma cidade-estado que requer gestão com ampla visão e consciência da complexidade que é administrá-la. Desde então, temos trabalhado dia e noite, há quase sete anos completos, para promover avanços ao nosso povo”, declarou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

MANAUS/AM - 18/12/2013 ILUMINA«?O DA AV.PARAIBA. FOTO: ALEXANDRE FONSECA / SEMCOM | Foto: Alexandre Fonseca

Governo de Manaus com parcerias

Diplomata de carreira e parlamentar reconhecido por sua atuação exitosa em defesa de temas como a Amazônia e a Zona Franca, Arthur reforça com frequência que “não dá para governar Manaus sem parcerias” e que o diálogo com os cidadãos, bem como o envolvimento no cuidado com a cidade, contribui para o entendimento de deveres e responsabilidades de ambas as partes, criando um ambiente em que todos se sintam responsáveis pela melhoria da cidade.

Legado da gestão

Ao definir um legado de sua gestão, faltando 14 meses para repassar a chave da cidade para um novo “gestor ou gestora”, como faz questão de enfatizar, o prefeito diz que “muito mais que qualquer obra de concreto, a própria administração se tornou um grande legado”, repetindo que a prefeitura está com as contas em dia, graças ao equilíbrio financeiro e fiscal da cidade, com uma Previdência autônoma e superavitária, “sem receio ou falsa modéstia de dizer que deixaremos dívida zero”, afirma Arthur.

Avanços em saúde e educação

Como reflexo da boa gestão, a Prefeitura de Manaus avançou muito nas áreas de Educação e Saúde. O município conta, atualmente, com 20 creches, 19 a mais que uma herdada pela gestão, além do avanço no Índice de Desenvolvimento na Educação Básica (Ideb), saindo do 23º para o 9º lugar. Manaus também ampliou sua cobertura na saúde básica, com a reforma, ampliação e construção de unidades, inclusive horário ampliado, além de campanhas intensificadas e permanentes de vacinação e cuidados gerais e a especialização de profissionais da área.

Prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto | Foto: EM TEMPO

Planejamento estratégico

Entre os projetos e obras em andamentos citados por Arthur, destaque para o “Planejamento Estratégico Manaus 2030”, com 35% das obras prioritárias já concluídas; a construção dos complexos viários Ministro Roberto Campos, entre as ruas Pará e João Valério, na avenida Constantino Nery, e do Manoa, na zona Norte; as obras de restauro do Centro Histórico, como o Hotel Cassina que deve ser um polo de tecnologia, e a biblioteca municipal João Bosco Evangelista; a revitalização do Distrito Industrial e melhorias na infraestrutura viária em bairros e comunidades da cidade.

“Temos obras e ações executas e em andamento, que inclusive podem ser os primeiros passos da próxima gestão, que precisaríamos de um dia inteiro, sem fazer outra coisa, para elencá-las. Estamos deixando uma gestão organizada, cuja marca, se me permitem a analogia literal, é mais que o logotipo ou um slogan, é a própria cidade, com um brasão que conta nossa história com um ar de modernidade. Tenho por Manaus um amor antigo vestido de 4.0, que levo no coração e no meu tablet, onde acompanho seu crescimento. Essa é a cidade inteligente que era dos meus sonhos e agora é da nossa realidade”, finaliza Arthur.

AVANÇOS DA PREFEITURA DE MANAUS / 2013-2020

Administração, Planejamento e Gestão

- Planejamento Estratégico Manaus 2030

- Bolsas Idiomas, Pós-Graduação e Universidade

- Capacitações para servidores públicos

- Melhoria da saúde do servidor, o Manausmed

- Valorização do servidor público

Finanças e Tecnologia da Informação

- Modernização do data center e sistemas de atendimento on-line

- Comitê de Desburocratização

- Serviços: Portal “Manaus atende” e central 156

- Portal da Transparência

- Revisão e ordenamento do IPTU

Casas Civil e Militar

- Reformas Administrativas

- Encaminhamentos e sansões de leis

- Projeto Defesa Civil nas Comunidades

- Nupdecs – Núcleo Comunitários de Defesa Civil

- Instalação de Pluviômetros

- Capacitações e equipamentos para a Guarda Municipal

Infraestrutura

- Programa de Requalificação Urbana, o “Requalifica”

- Obras de Revitalização do Distrito Industrial

- Construção do Complexo Viário 28 de Março

- Construções dos complexos viários Roberto Campos e Manoa

- Construções de alças de retornos em rotatórias

- Revitalizações do “Quadrilátero da Copa”

- Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis)

- Corredor do Mindu

Saúde

- Ampliação, reforma e entrega de novas UBSs

- Entrega de novas ambulâncias

- Prevenção ao HPV

- Combate a doenças como sarampo, malária e dengue

- Vacinação Antirrábica Animal, com CCZ Móvel e Agendamento

- Especialização para Médicos

- Saúde nas Galerias

- Campanhas “Outubro Rosa”, “Novembro Azul” e outras...

Educação

- Construção e inauguração de creches

- Concurso para novos educadores

- Avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)

- Construção e reforma de novas escolas

Mobilidade urbana

- Faixa Azul

- Reforma e construção de novos abrigos de ônibus

- Manaus na Faixa

- Regularização de Táxis e Mototáxis

- Organização de executivos e alternativos

- Intervenção no sistema de transporte coletivo

Juventude, Esporte e Lazer

- Inaugurações de academias ao ar livre

- Ampliação do projeto Faixa liberada

- Lançamento do programa “Bolsa Atleta”

- Gerência e melhoria do parque Cidade da Criança

Assistência Social e Cidadania

- Acolhimento aos refugiados



- Ação itinerante “Prefeitura +Presente”

- Cozinhas comunitárias

- Ação “SOS Enchente”

- Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

- Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

- Bolsa Família

- SOS Funeral

Manaus Solidária

- Atendimento às famílias do bairro Educandos

- Edital de apoio a organizações não governamentais

- “Uma Tarde no Museu”

- Projeto “Arte Comunidade”

- Projeto “Filho por um Dia”

- Ação Social de Cidadania para Pessoas em Situação de Rua

- Natal do Abraço

Limpeza urbana

- Limpeza dos igarapés da cidade

- Mutirão de limpezas nos bairros

- Educação ambiental

Planejamento urbano

- Novo Plano Diretor da cidade



- Modernização e gestão do Complexo Turístico Ponta Negra

- Programas de Habitação (Manauara 1 e 2)

- Programa de habitação do servidor

- Concessão de títulos definitivos de terra

Meio Ambiente e Sustentabilidade

- Programa Arboriza Manaus

- Sauim-de-manaus – mascote oficial da cidade

- Combate à poluição sonora

- Combate às queimadas

Trabalho e empreendedorismo

- De Semtrad (Secretaria do Trabalho) à Semtepi (de Inovação)

- Manaus mais empreendedora

- Circuito do Trabalho

- Economia solidária

- Portal do artesanato

Centro histórico e comércio informal

- Mercado municipal Adolpho Lisboa

- Retirada de ambulantes das ruas

- Capacitação como microempreendedores

- Shopping Phelippe Daou

- Galerias dos Remédios e Espírito Santo

- Revitalização da avenida Eduardo Ribeiro

- Revitalização da praça da Matriz

- Restauro do Relógio municipal

- Paço da Liberdade

- Museu da Cidade de Manaus

- Entrega do Pavilhão universal

Parcerias e projetos estratégicos

- Revitalização de passarelas, praças e parques

- Iluminação a LED, com projeto “Faixa de pedestre iluminada”

Cultura, turismo e eventos

- Festival de artes e gastronomia Passo a Paço

- Nova roupagem do “Hino de Manaus”

- Réveillon descentralizado

- Temporada de cruzeiros

- Novos Centros de Atendimentos ao Turista (CATs)

Previdência e terceira idade

- Autonomia da Manaus Previdência



- Orientações aos pré-aposentandos

- Reforma e ampliação do parque do Idoso / FDT

Comunicação

- Modernização do portal institucional “Manaus.am.gov.br”

- Resgate do Brasão oficial da cidade

- Aplicativo Táxi Manaus

- Transparência nas ações e serviços públicos com as “novas mídias”

- Interlocução entre as secretarias e cidadãos