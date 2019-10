Fechamento de hoteis e crise turística no AM repercutem na Aleam

O deputado estadual Fausto Jr (PV) cobrou do governo do Estado, prefeituras e Assembleia Legislativa ação para reaquecer o turismo amazonense. | Foto:

Manaus - O fechamento de hotéis no Amazonas, entre eles o Tropical Hotel e o Ariaú Amazon Tower, além da crise no setor turístico do Amazonas, foram discutidos nesta terça-feira (29), na Assembleia Legislativa do Amazonas.

O cancelamento de voos para os municípios de Coari, Eirunepé e Tefé, anunciados na semana passada pela empresa MAP Linhas Aéreas, reforça a crise do Turismo do Amazonas.

Tropical Hotel, o mais importante da Amazônia, fechou as portas, após resistir por quase 40 anos | Foto: Divulgação

O problema foi exposto pelo deputado estadual Fausto Jr (PV), que cobrou do governo do Estado, prefeituras e Assembleia Legislativa uma ação para reaquecer o turismo amazonense.



“As pessoas continuam viajando pelo Brasil e outros países, porém o Amazonas deixou de ser um destino planejado por turistas”, afirmou Fausto. “Temos que reaquecer nosso turismo. Precisamos de projetos e ideias capazes de impulsionar o turismo amazonense”, acrescentou Fausto.

Ariaú Tower foi um dos hoteis de selva que não resistiu a crise e fechou as portas | Foto: Divulgação

O parlamentar citou a proposta do governo Federal em acabar com a taxa adicional para embarques internacionais. A medida, que começa a valer em dezembro, vai zerar a taxa cobrada de passageiros que viajam para fora do País.

Segundo Fausto Jr, a medida barateia as viagens internacionais e estimula o turismo. “Precisamos de ideias simples como a anunciada pelo governo Federal. Os turistas querem conhecer o Amazonas, mas não sabem o que vão encontrar aqui. Isso atrapalha nosso turismo”, avalia Fausto.

Enquanto não se planeja o turismo com profissionalismo, o setor no Amazonas amarga prejuízos, com fechamento de hotéis, agências de viagens e aumento do desemprego, completou Fausto Jr.