Emendas de Braga garantem R$ 24 mi para comunidades do AM

Braga disse que esse será um investimento inédito em saneamento básico dos últimos anos





Os municípios do Careiro Castanho, Parintins, Itacoatiara e Manacapuru assinaram, nesta quinta-feira (19), às 16h, convênios com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para a construção de estações de abastecimento de água potável e sistemas de tratamento de esgoto em dezenas de comunidades rurais e indígenas. Os recursos, que juntos, somam R$ 10 milhões, foram viabilizados pelo senador Eduardo Braga (MDB/AM) por meio de recursos ao Orçamento da União de 2019.

De autoria do parlamentar em 2017, também, foram aprovados pela Funasa projetos que totalizam R$ 14 milhões contemplando Boca do Acre, Tapauá e Itapiranga. Juntos, os investimentos somam R$ 24 milhões. Os convênios foram assinados na presença do secretário-executivo da presidência da Funasa, Marcio Cavalcante e do superintendente regional da Fundação, Wenderson de Souza Monteiro.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil, quase 135 milhões de brasileiros não tem acesso à água tratada e a coleta de esgotos, o que representa 47,6% da população. O levantamento divulgado este ano mostra que apenas 46% dos esgotos gerados no país são tratados. Isso significa poluição e doenças ininterruptas em todo o país. Em três anos, o Amazonas investiu apenas 1,7% sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto no interior.

O senador Eduardo destacou que o Brasil começa a discutir o Marco Regulatório do Saneamento Básico com muito atraso e que os investimentos no Amazonas precisam andar a passos largos para garantir melhor qualidade de vida às populações do interior. Braga disse que esse será um investimento inédito em saneamento básico dos últimos anos e que as estações de água e tratamento de resíduos, por exemplo, devem ajudar o Estado a melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro.

"Precisamos trabalhar para melhorar o nosso IDH. A falta da oferta de água potável e do tratamento de esgoto sanitário é uma das grades preocupações sociais, que causa doenças e impacta negativamente o nosso índice. Vamos garantir mais desenvolvimento social e econômico para o interior", afirmou o senador Eduardo Braga.

Benefícios

Careiro Castanho será contemplado com R$ 3,5 milhões para investimentos na implantação da estação de abastecimento de água nas comunidades rurais de Samauma e Araçá. O prefeito Nathan Macena informou que a prefeitura vai investir mais R$ 70 mil como contrapartida e a obra deve gerar benefícios para mais de 2,1 mil famílias com ações de prevenção e controle de doenças nas localidades.

Para Parintins os recursos serão de R$ 2,5 milhões com a contrapartida de R$ 31.051,80 de verbas da prefeitura para a construção de sistemas de tratamento de esgoto sanitário residencial nas comunidades rurais da Vila Amazônia, Agrovila do Mocambo, Zé Açú, Santo Antônio do Tracajá e São Tomé do Uaicurapá. O prefeito Bi Garcia informou que as obras vão atender mais de 170 famílias.

Itacoatiara será contemplada com R$ 2 milhões e o município vai investir outros R$ 20 mil em contrapartida para implantar obras de melhorias no sistema de saneamento básico na comunidade rural Novo Remanso, onde moram mais de 2 mil famílias. Os recursos, segundo o prefeito Antônio Peixoto, serão aplicados na construção de instalações hidrossanitárias que vão garantir o destino adequado dos esgotos domiciliares.

Em Manacapuru, os investimentos de R$ 2 milhões e mais R$ 20 mil da contrapartida da prefeitura serão investidos na implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário na comunidade rural Repartimento do Tuiué e a expectativa é gerar benefícios sociais e de saúde para as mais de R$ 2 mil famílias, que apresentam índices de mortalidade em decorrência da falta de saneamento adequado.

*Com informações da assessoria