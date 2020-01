Autor de 'fake news' em campanha eleitoral será penalizado

A inclusão de uma resolução pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a propaganda eleitoral, na eleição do próximo ano, acarretará penalidades como direito de resposta ao ofendido e até processo por injúría e difamação, na justiça, explica a especialista a advogada e especialista em Direito Eleitoral, Maria Benigno. Para ela, a medida surge como forma de impedir, que notícias falsas se propagem com facilidade e prejudiquem injustamente candidatos.

“A partir de agora, o candidato que veicular uma informação inverídica, será penalizado. Isso porque, se ele veicula uma informação, pressupõe que ele checou a fonte e não pode apenas afirmar que ouviu alguém dizer. Com isso, quem sentir-se ofendido poderá solicitar a retirada da notícia do ar, caso esteja num ambiente digital ou solicitar pedido de respostas”, explicou Benigno. No entendimento dela, a intenção é coibir a proliferação de notícias faltas, aliadas a campanhas de conscientização sobre desinformação. “Para isso, o TSE conta com o “Programa de Enfrentamento à Desinformação” e o “Minuto Checagem”, acrescentou.

Ao falar sobre os prejuízos de uma fake news, Maria Benigno destaca que elas podem ser determinantes numa eleição. “Com a inveracidade propagada, a eleição será solidificada em algo que não é verdadeiro. O poder da informação e da disseminação na internet é muito grande. Em pouco tempo, a notícia viraliza e o prejuízo é devastador. Até que se busque a ordem para retirada do conteúdo, pode haver um dano irreversível

Calendário Eleitoral

Nesta semana, o TSE aprovou o calendário eleitoral, para a eleição de 2020. Desta forma ficou decidido que, a partir do dia primeiro de janeiro, entidades ou empresas que fazem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou a possíveis candidatos ficam obrigadas a registrar informações de cada pesquisa, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) até cinco dias antes da divulgação. Ainda nessa data fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária, no exercício anterior.

Em abril, o TSE promoverá na rádio e na televisão propaganda institucional destinada a incentivar a participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, como também esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. O dia 4 de abril será o último que que se considera justa causa a mudança de partidos pelos detentores do cargo de vereador para concorrer para concorrer a eleição majoritária ou proporcional. O dia 30 de abril, será o último dia para utilização do serviço de pré-atendimento, via internet, para requerimento de alistamento, transferência e revisão (titulo Net) para zonas eleitorais no Brasil.

No dia 6 de maio será o último prazo para utilização do serviço de pré-atendimento, via internet, para requerimento de operações de alistamento, transferência e revisão para zonas eleitorais no exterior (titulo Net exterior). A partir do dia 15 de maio, os pré-candidatos poderão fazer arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo. A partir de julho, fica proibida a contratação de shows pagos com dinheiro público para inaugurações e partido começam a fazer suas convenções. Já agosto, é o último dia para a escolha dos candidatos e formação das coligações, último dia registro de candidaturas e inicia a propaganda eleitoral. Dia 24 de setembro é o último dia para o eleitor obter segunda via do título eleitoral. No dia 4 de outubro, acontece o primeiro turno e no dia 24, o segundo turno.