Josué Neto recebe Título de Cidadão de Novo Airão

Amazonas - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto recebeu o Título de Cidadão Airãoense, ontem, 19, no plenário Edson Bezerra de Vasconcelos na Câmara Municipal de Novo Airão. Além de Josué Neto, o deputado estadual Ricardo Nicolau e o delegado-geral Lázaro Ramos também foram agraciados com o título cidadão de Novo Airão.

A propositura da Sessão Especial e entrega de título foi da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Novo Airão formada pela vereadora Nerita Castro, presidente da Câmara Municipal, vereadores Rocicleide Andrade Brandão, primeira secretária e Daniel Barros da Cruz, vice-presidente da Casa.

“Esse título é muito especial para mim e estou muito feliz de estar aqui hoje. Há muitos anos, dez ou doze anos que venho em Novo Airão. Aqui nessa cidade eu encontro meu momento de descanso, momento de lazer e sempre venho com a família”, afirmou Josué Neto. O parlamentar também anunciou que em 2020 a cidade vai receber R$ 500 mil para a reforma da Praça da Saudade e o mesmo valor para a Praça do Bacabal, e na área da educação R$ 400 mil destinado as escolas municipais, totalizando o valor de R$ 1,4 milhão. “A equipe técnica de Novo Airão tem sido bastante competente, e isso tem resolvido os problemas para as emendas chegarem ao município. Essa é a nossa forma de poder contribuir com a cidade e o povo de Novo Airão”, destacou Josué Neto, que também parabenizou o deputado Ricardo Nicolau e o delegado Lázaro Ramos na Sessão Especial.

A vereadora Nerita Castro explicou que os três agraciados com os Títulos são pessoas especiais para o município. “O delegado Lázaro é muito querido aqui no município e trabalhou oito anos pela segurança de Novo Airão. Ao nosso deputado e presidente da Assembleia, Josué Neto, quero agradecer pelo carinho e amor que ele tem pelo nosso município, por todas as emendas que ele tem enviado e também para o Ricardo Nicolau que acredita no nosso município e sempre nos ajuda”, concluiu a vereadora.

De acordo com o vereador João Andrade, que tem 69 anos de idade, o mesmo acompanha a família de Josué Neto desde criança. “Deputado acompanho vocês desde a Crônica do Dia, que era feita pelo seu avô. Sou do interior, de Atalaia do Norte, fui para Manaus com oito anos e todo esse tempo nunca larguei a Difusora. Hoje é um dia muito feliz e vou parabenizar o senhor por essa homenagem”, disse Andrade.

A solenidade contou com a presença do prefeito e vice-prefeito de Novo Airão, Frederico e José Sales, respectivamente, delegados e inveatigadores da Polícia Civil do Amazonas, policiais militares, autoridades de Novo Airão e familiares.