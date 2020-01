PCdoB, Republicanos e PT compõe o pódio com mais filiados no AM

As lideranças das legendas apostam nos filiados como cabos eleitorais ideais para sucesso nas eleições do ano que vem. | Foto: Divulgação





Manaus – s vésperas do ano eleitoral de 2020, os partidos PCdoB, Republicanos e PT detém uma fatia que corresponde a 23% de todos os filiados no Estado. Estas siglas somam o total de 57,3 mil aliados e saem na frente para conquistar mais simpatizantes. Para isso, utilizam seus apoiadores para cativar pessoas comuns em busca de representatividades partidárias.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 242 mil cidadãos estão filiados a partidos políticos no Amazonas, compondo o sobe e desce dos registros eleitorais no Estado. Com isso, há perdas e ganhos contabilizados e atuação de legendas, que atuam para reduzir as baixas e renovar os diretórios.

Esse resultado ainda mantem o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) na primeira colocação do ranking. Os comunistas somam pouco mais de 20 mil membros. Para Eron Bezerra presidente da sigla vermelha, o partido se tornou a maior organização do Estado por estar envolvida nas reivindicações ao lado das pessoas. “Estamos sempre ao lado do povo, desde a conquista da meia passagem, passando pela defesa da Amazônia, a luta por moradia. Até mesmo na conquista do gasoduto Coari-Manaus estavam os militantes do PCdoB”, destaca Eron.

Bezerra afirma que a coerência dos discursos reflete na atuação e mantém atraindo seguidores. “A participação popular dentro do diretório, bem como a construção coletiva de políticas públicas que realmente transformam a vida das pessoas, como a criação da Fapeam (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas), o feirão da Sepror (Secretaria de Produção Rural); além do peixe popular e o bacalhau da Amazônia, que mantém a nossa militância ativa. Esse tipo de ação tem coerência aos nossos discursos e nos mantém atraindo pessoas”, pondera.

A revelação dentro deste quantitativo é do Republicanos, antigo PRB, que saltou da 23ª colocação para o segundo lugar do ranking amazonense, com 19,5 mil filiados. O partido, ligado a igrejas evangélicas e ávido apoiador de Bolsonaro nas eleições, atingiu este patamar impressionante, após a adesão de 15 mil novos membros. O número representa um crescimento de 362%, se comparado ao ano anterior, quando a sigla contava com 4 mil componentes. Atualmente, os conservadores deixam para trás o Partido dos Trabalhadores (PT) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Esse crescimento é comentado pelo presidente Silas Câmara, como fruto da “missão” dada aos diretórios regionais. “Graças a esta ação de comprometimento e mobilização, nós pudemos produzir as filiações que o partido alcançou. E, para 2020, estamos sonhando que seja um ano ainda mais produtivo”, comenta Câmara. O religioso ainda relatou que espera tornar os filiados em verdadeiros cabos eleitorais na campanha municipal. “Esperamos que sim”, conclui o presidente.

Apesar da derrota nas eleições presidenciais de 2018 e da crise de confiança instituída, após os recentes escândalos de corrupção envolvendo o ex-presidente Lula, o PT consegue evitar grandes perdas de integrantes e preserva a terceira colocação na lista. Os petistas somam 17 mil membros. Ponderando os números, o deputado federal José Ricardo ressalta o histórico de 40 anos de atuação do PT a favor do partido, afirmando ainda que a filiação e separação são atos livres, que podem ser exercidos sem qualquer ônus, citando a própria filiação como um exemplo.

“As pessoas escolhem o PT por acreditar nas propostas e ideais. Muitas, assim como eu, se espelham nas principais lideranças, como Luiz Nogueira, Praciano e Waldemir José”, denota Ricardo. “O partido, assim como os demais, possui problemas e dificuldades. Nós fazemos a manutenção de membros dentro das plenárias e, quando os prazos de filiação estão abertos, muita gente nos procura. Assim como naturalmente algumas pessoas não pretendem continuar conosco, mas é certo afirmar que o PT continua fortalecido tanto em nível estadual quanto nacional”, ressalta o deputado.

Fora do pódio, o MDB ocupa a quarta colocação com 14,2 mil partícipes. A conservação do resultado apresenta uma neutralidade, semelhante ao diretório petista, com uma perda de 6%. Para o secretário geral, Miguel Capobiango, o número fala sobre os filados regulares. Ele ainda comenta sobre a mobilização partidária, visando à incorporação de novos componentes, por meio da renovação dos diretórios municipais. “Esse número representa nossos filiados regulares, nossa mobilização é permanente. Estamos em processo de renovação dos diretórios municipais. Até o momento, 39 já passaram por esse processo. Dessa forma, ocorre a ampliação natural do número de novos filiados”, comenta Miguel.

Na outra ponta

O Avante liderado por David Almeida, apresenta o registro de pouco mais de 3,7 mil filiados. Esse dado aponta uma perda de 7% em relação ao ano anterior. Para Wagner Oliveira, secretário-geral do partido, esse dado não reflete a realidade da sigla, pois estaria desatualizado. “O sistema do TSE obedece a um calendário, que faz uma atualização apenas nos meses de abril e outubro. Hoje, nosso número já passa de 5 mil filiados. Possuímos todos esses membros atualizados no registro interno do partido”, reforça. O artigo 19 da ‘Lei dos Partidos Políticos’ (Lei nº 9.096/1995) determina que os partidos enviem à Justiça Eleitoral as relações atualizadas de seus filiados em abril e outubro de cada ano.



Oliveira explica que o Avante foi fundado como Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) e, após a transição, teve que lidar com baixas oriundas da antiga gestão. “Quando assumimos o partido, havia cerca de 3 mil membros e uma baixa correspondente a 1 mil pessoas. Dessa forma, tomamos iniciativas para solucionar o problema. Reestruturamos, por meio de ações, os diretórios estaduais e municipais, ampliamos de três para 35 o número ativo dessas comissões. Para 2020, nossa expectativa é atingir os 61 municípios do Amazonas, com grandes atos de filiação, para incorporar de 2 mil a 3 mil novos filiados a sigla”, conclui o secretário.

Já o Partido Democrático Trabalhista (PDT) acumula 2% de baixas em afiliados, e Hissa Abrahão comenta sobre a intensidade do fluxo partidário. Para ele, durante o período eleitoral, essa movimentação deve ser mais recorrente. “O trânsito partidário costuma ser muito volátil, pessoas vêm e vão com mais intensidade, conforme se aproxima o calendário eleitoral. Ainda é difícil cultivar uma militância perene. Contudo, é um problema que acomete a maioria dos partidos, e, com o PDT, não foi diferente. Em gestões passadas, ainda tínhamos um agravante: a militância, por vezes, era esquecida pelas lideranças da ocasião. Por conta disso, muita gente se desmotivou e se afastou do partido”, expõe Hissa.

“Após as eleições anteriores, o cenário mudou, houve uma intensa procura em nosso diretório regional. As pessoas foram motivadas, principalmente pela postura do PDT em nível nacional, e estão atentas ao momento crítico pelo qual o país passa, resolvendo atuar na vida partidária. Nos reunimos com frequência para alinhar pautas; realizar palestras e cursos de formação; promovemos até mesmo eventos culturais, como o ‘Sarau da Madrugada Trabalhista’, que aconteceu recentemente e que contou com a ilustre presença do escritor Milton Hatoum”, finaliza o Presidente do PDT

Aliança pelo Brasil

O número de filiados do partido Aliança pelo Brasil ainda não foi divulgado pela legenda, que ainda não está com situação regular frente ao TSE. Com a desistência do uso de assinaturas digitais, o novo partido do presidente Jair Bolsonaro adota outra estratégia para conseguir regularização: Incentivar a desfiliação de membros do Partido Social Liberal (PSL), sigla em que o político foi eleito em 2018.

O TSE exige o mínimo de 492 mil assinaturas para criação de partidos, e uma das maneiras mais rápidas para a coleta seria realizada de forma digital. Entretanto, a falta de regulamentação dos parâmetros para esta empreitada inviabilizaria a participação do Aliança nos pleitos municipais de 2020. A Justiça Eleitoral exige, ainda, que, para disputar as eleições, o partido esteja aprovado e registrado no TSE seis meses antes do dia da eleição, que, tradicionalmente, é realizada no mês de outubro.

Com a decisão, o Aliança pelo Brasil incentiva, por meio de redes sociais e no site oficial do partido, a desfiliação de apoiadores de Bolsonaro filiados ao PSL e outros partidos. Os formulários estão disponibilizados na página principal da legenda, que ainda orienta os procedimentos de desfiliação aos visitantes interessados na proposta.