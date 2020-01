‘Depois da Câmara, cada um deverá fazer sua campanha’

Manaus - Após o encerramento das sessões plenárias de 2019 na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na última terça-feira (17), o presidente da casa, o vereador Joelson Silva (PSDB) fez um balanço do primeiro ano dele à frente do poder legislativo, comentou sobre metas para 2020 e os desafios para o ano eleitoral. O parlamentar comemora a finalização do ano com importantes parcerias firmadas com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e, mais recentemente, com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

EM TEMPO – Quantas e quais matérias de relevância, a CMM apreciou ao longo deste ano?

Joelson Silva - Conseguimos deliberar 431 Projetos de Lei, 62 Projetos de Decreto Legislativo, 18 Projetos de Resolução, 11 Projetos de Emenda à Loman, dois Projetos de Lei Complementar e três Projetos Substitutivos. Após discussão ampla e participativa, conseguimos aprovar a LOA com 255 emendas parlamentares, para o desenvolvimento de ações em benefício da população manauara. Entre outros projetos, posso citar como de grande relevância o da mesa diretora que veda a nomeação em cargos comissionados e verba de gabinete de pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Na ocasião, como presidente, eu defendi que a lei deve ser adotada em todos os órgãos públicos. Todos devem dar este exemplo, e esta é uma excelente forma de mostrar que não compactuamos com a violência contra a mulher.

EM TEMPO - Quais outros projetos que o senhor cita como fundamentais?

JS - O que pede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) às famílias integradas no projeto Minha Casa Minha Vida. A proposta do Executivo, aprovada na Câmara, prorroga por mais cinco anos a isenção de pagamento para os contribuintes que possuem um único imóvel e nele moram. A realidade dessas pessoas é difícil, geralmente elas não têm condições de pagar luz, e ainda ter que pagar IPTU é complicado. Temos que olhar essa questão da desigualdade social. Também não deixamos aumentar para 3% o ITBI. Chegamos a um acordo de continuar em 2%, com descontos significativos para quem paga com antecedência.

EM TEMPO - Quais as principais ações direcionadas ao processo de modernização da Câmara, tão propalado pelo senhor, desde o início do ano?

JS - A instalação do novo painel eletrônico é uma delas. O equipamento substituiu a máquina antiga, que funcionava há aproximadamente 14 anos e já estava com uma série de problemas. Agora temos um painel bem mais moderno, seguro e de maior confiabilidade. Temos também a reforma do plenário Adriano Jorge e do miniauditório, da casa legislativa, que está a todo vapor e irá trazer maior segurança e acessibilidade às pessoas. Inauguramos a Rádio Câmara Cidadã e possibilitamos a inserção da TV Câmara em canal digital, feitas por meio de parceria com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, respectivamente. Sem falar na implantação, de forma gratuita, da plataforma e-Democracia, por meio do programa Interlegis, que visa agilizar a tramitação de todos os processos legislativos e administrativos e irá substituir, de forma gradativa, os documentos físicos da CMM. Demos continuidade ao processo de digitalização e análise das leis no período de 1900 a 2018, por meio da Comissão Técnica de Atualização de Legislação. Mais de 6 mil leis foram digitalizadas e digitadas no ano de 2018. Estamos em nova etapa para conclusão do trabalho de análise de todas as leis das últimas décadas, que começou em fevereiro deste ano. Demos outra roupagem para o Memorial Carlos Zamith, intensificando o resgate da história de pouco mais de 100 anos do poder legislativo. O trabalho é baseado em pesquisa de fatos e catalogação de fotos, documentos, áudios e vídeos, cujo acervo está em fase de digitalização e ficará à disposição do público, por meio de todas as redes sociais da CMM, até o fim de 2020. Até o momento, aproximadamente 3 mil fotos já foram reunidas e, de quase 300 itens diversos, 60 vídeos estão editados.

EM TEMPO - Que medidas foram tomadas para aproximar a Câmara da população?

JS - Como disse no início do ano, o trabalho das comissões itinerantes é o grande desafio da minha administração, principalmente as que já lidam diretamente com os principais problemas da cidade. Temos intensificado isso e, como exemplo de avanço, cito aquelas voltadas para a defesa do consumidor e de defesa da mulher. Na minha gestão ambas passaram a funcionar em salas próprias, com atendimento personalizado e apoio de vários órgãos parceiros. Consolidamos o bom relacionamento institucional com o Tribunal de Justiça do Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado e, mais recentemente, com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Nesta última, assinamos uma cooperação técnica que irá beneficiar acadêmicos da instituição de ensino com estágio curricular não remunerado, dentro da própria Câmara. A cooperação faz jus ao que já ocorre na nossa gestão, que é abrir as portas deste poder para todos os segmentos.

Outro exemplo foi a renovação do Termo de Cooperação Técnica com o Cetam (Centro de Educação Tecnológica do Estado do Amazonas), para oferta de aproximadamente 500 vagas aos servidores da casa e à comunidade em geral, nas áreas de informática básica e avançada, assistente administrativo, agente de portaria, recepcionista, meios de hospedagem, fotografia, cerimonial e organização de eventos.

EM TEMPO - Qual quantitativo de vereadores, em média, deve sair para disputar a reeleição em 2020?

JS - Segundo o calendário eleitoral aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a eleição de 2020, os partidos vão precisar fazer as convenções para escolha dos candidatos a vereador e a prefeito no dia 20 de julho. Não há como saber quem será candidato. Muitos estão pré-dispostos a concorrer no pleito, mas isso só vai ser definido lá para frente, não tem como prevê.

EM TEMPO - Tendo como parâmetro esse quantitativo, o senhor tem alguma programação para que as sessões não sejam prejudicadas por falta de quórum, tomando por base que eles devem entrar na corrida eleitoral, na segunda quinzena de agosto de 2020?

JS - Independentemente dos que serão candidatos, a Câmara irá funcionar normalmente. Somos parlamentares e temos responsabilidade com a cidade de Manaus. Então, vamos estar aqui analisando e aprovando matérias, fazendo o que é bom para a população. Depois do horário de trabalho na Câmara, é que cada um deverá fazer sua campanha, nos bairros ou em outros locais. Vamos ter ordem do dia, analisar as matérias nas comissões e tudo vai funcionar normalmente. Até porque, a maioria dos vereadores são parlamentares de vários mandatos que sabem como é o processo eleitoral, e irão conciliar a campanha eleitoral com o trabalho parlamentar.