Deputada destaca emendas ao Orçamento Estadual 2020

As emendas Impositivas à Lei Orçamentária Anual (LOA-2020), apresentadas pela deputada Mayara Pinheiro Reis (PP) foram para área da saúde com R$ 2.240. 597,50 e a educação com R$ 1.903.000,00. Os recursos vão beneficiar a capital e mais de 20 municípios do interior do Amazonas.



“Procuramos abranger todas as áreas e o máximo de municípios possíveis. Sabemos que hoje a saúde e educação precisam de um pouco mais, porém procuramos também atender o segmento de assistência social, o qual muito preocupa no interior do Estado”, explicou Mayara.

Emendas individuais

A deputada Mayara também apresentou três emendas individuais à LOA, todas direcionadas a segmentos importantes da saúde. A primeira foi para a Saúde Materno-Infantil, um dos pontos prioritários da deputada para o próximo ano.

“O objetivo é tornar realidade as metas firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre MPE e Poder Executivo no final de 2018. No TAC, há previsibilidade da construção de duas novas maternidades na capital e três novas maternidades no interior, além de readequação das maternidades Ana Braga e Balbina Mestrinho”, explicou a parlamentar.

A segunda é para reforçar o procedimento de hemodiálise realizado no Amazonas, contribuindo de forma significativa aos pacientes com insuficiência renal crônica. Já a última atende ao Programa de Transplantes do Amazonas e tem como principal finalidade contribuir para a melhoria das ações e abranger a capacidade de atendimento do Estado.