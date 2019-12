Braga destaca conquistas para o AM e projeta 2020 com otimismo

O senador do MDB informou que a partir de janeiro de 2020, o trecho da ponte do Tupana, depois do Careiro Castanho, até a ponte do rio Jordão, antes do Igapó-Açu será restaurado | Foto: Divulgação

Manaus – O senador e llíder do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Eduardo Braga ilustrou as intensas movimentações políticas no senado federal, durante o exercício do mandato neste ano. Em entrevista concedida para a TV EM Tempo, o parlamentar fez um balanço destacando ações positivas para o Amazonas, além de projetar ações para 2020.

No entendimento dele, a BR-319 foi uma das conquistas da bancada amazonense, além das emendas parlamentares que destinaram 20 milhões em recursos para pavimentação de parte dos 400 KM sem asfalto, conhecido como “Trecho do Meio”, a única ligação rodoviária entre Manaus e Porto Velho para o restante do Brasil. Esse trecho é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e sempre foi alvo de campanhas eleitorais para deputados federais e senadores.

O senador do MDB informou que a partir de janeiro de 2020, o trecho da ponte do Tupana, depois do Careiro Castanho, até a ponte do rio Jordão, antes do Igapó-Açu será restaurado. “Esse tem sido o nosso principal desafio, são 20 anos que os amazonenses esperam pela conclusão desta obra. Existem milhares de caminhoneiros que sofrem nas estradas, principalmente em épocas de chuva, vamos transformar essa situação”, pondera.

Eduardo Braga ainda comenta a importância da concretização deste projeto, se encontra na etapa de contratação da empresa para pavimentação. “Cerca de R$100 milhões estão voltados para recuperação de terraplanagens, atoleiros e a conclusão de reformas de galerias, pontes e outras medidas que evitam erosão do solo da rodovia. Essas ações preventivas são essenciais para que os serviços já implantados na BR 319 não regressem à ruina”, explica Braga.

Nova lei de informática

O Projeto de Lei (PL) 4805/2019 foi ajustado bancada federal do Amazonas, para dar competitividade do polo de bens de informática da Zona Franca de Manaus (ZFM). Com a alteração, a PL voltou à Câmara dos Deputados e foi parcialmente aprovado.

A redação inicial do PL deixava o polo industrial do Amazonas de fora das atribuições fiscais. Agora, além de propor reforço ao Processo Produtivo Básico (PPB), como essencial aos incentivos, o substitutivo do Senado ao PL 4805/19 cria um piso de componentes nacionais.

“Houve uma intensa participação dos senadores Omar Aziz e Plinio Valério, que junto a minha contribuição, conseguimos aprovar a nova lei de informática no Brasil. Mantendo a competitividade e as vantagens da Zona Franca de Manaus. Além de tranquilizar os investidores a respeito da segurança jurídica do modelo industrial que possuímos em Manaus”, reforça.

A Lei de Informática vai reformular o sistema de incentivos à produção, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Brasil. “Diante de tantas reformas que o Brasil vem precisando, esta aprovação faz parte dos esforços da bancada amazonense no senado. Não existe desenvolvimento da região norte sem incluir a ZFM”, finaliza.

Esforços conjuntos

O trio de senadores do Amazonas, composto por Omar Aziz, Plínio Valério e Eduardo Braga tem se destacado, principalmente em pautas que envolvem os interesses do Estado e das pessoas amazônicas. “Durante as comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência e Tecnologia, os debates parlamentares tem fomentado benefícios, tanto para a construção do novo texto do PL de informática, quanto em outras iniciativas. Para 2020 estamos mais firmes nas proposições, e teremos cada vez mais resultados positivos”. Conclui Braga.