Bolsonarotraidor viraliza após presidente sancionar a lei anticrime

Manaus – O twitter viralizou nesta quarta-feira (25,) a hashtag #Bolsonarotraidor, após o presidente Jair Bolsonaro sancionar o Projeto Lei (PL), conhecido como pacote anticrime na noite desta terça-feira (24), em edição extra do Diário Oficial da União. Os protestos contra o presidente surgem após 25 vetos à matéria aprovada pelo Congresso, além da manutenção da figura do juiz de garantias.



Desta forma, o juiz da investigação, que poderia decretar a prisão temporária ou preventiva dos investigados, não poderá mais julgar a causa. A lei anticrime sancionada por Jair deve impedir o juiz que autorizou a quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro, de conduzir e julgar o processo das “rachadinhas” do parlamentar, no caso Queiroz.

Apoiadores do presidente criticaram a medida e protestas nas redes sociais.





Veja os tweets:

| Foto: Reprodução Twitter

| Foto: Reprodução Twitter

| Foto: Reprodução Twitter

| Foto: Reprodução Twitter





O pacote reúne parte da proposta apresentada no início deste ano pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e trechos do texto elaborado pela comissão de juristas coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.







*Com informações da Agência Brasil