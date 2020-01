‘Sou um soldado de Bolsonaro’, diz Coronel Menezes sobre pleito 2020

Manaus - O superintendente da Suframa coronel Alfredo Menezes, visto nos bastidores como um dos possíveis prefeituráveis em Manaus, com apoio de Jair Bolsonaro (sem partido), adiantou em entrevista, que está à disposição do presidente. “Eu sou um soldado do presidente. O que ele determinar e achar que temos de ir, iremos”, disse ao ser questionado sobre planos para o pleito de 2020.

Na ocasião, ele também falou sobre a principal promessa do governo federal – de pavimentar a BR-319 e sobre o crescimento econômico da Zona Franca de Manaus, em 2019.

Menezes informou ainda que seu objetivo principal é dar continuidade do trabalho com a Suframa. Mas, reconheceu que a vitrine que o aproxima do presidente Bolsonaro é fruto do “protagonismo em função do trabalho exercido”. “Eu saí de uma carreira executiva financeira. Estou a disposição do presidente Bolsonaro. Ele manda, a gente obedece”, acrescentou ao agradecer ainda, investidores e servidores pelos resultados positivos da Suframa este ano.

Ao falar sobre o futuro no Amazonas, o superintendente da Suframa destacou a pavimentação da BR-319, principal promessa do governo federal. “As obras irão começar, no segundo semestre do próximo ano”, informou. Ele também destacou que, no momento, o trabalho está sendo direcionado para as liberações ambientais. “Em 2021, o foco será todo direcionado para a BR-319”, comentou.

Sobre o desempenho da Zona Franca de Manaus, Menezes disse que a intenção é, em 2020, dar continuidade aos avanços observados em 2019. “Estamos mapeando as empresas que geram empregos no Amazonas e vamos fazer uma campanha publicitária para difundir o Polo industrial de Manaus (PIM). Precisamos mudar a cabeça do brasileiro, do jeito que ele nos vê”, explicou.

Para o gestor da Suframa, 2019 não foi um ano turbulento. "Nos primeiros setes meses, o crescimento foi reduzido e houve alta no final do ano. Com as deliberações do Caes (Conselho de Administração da Suframa ) houve melhoras e as expectativas é de um crescimento continuado”, informou.

Menezes garante que o incentivos fiscais estão garantido e ampliados.

Sobre a visibilidade do Amazonas em outros estados, Menezes revelou que em novembro de 2020, haverá em São Paulo, a segunda edição da 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (fesPIM).

Crescimento econômico

Sobre a economia, o superintendente disse que é nítido o crescimento da economia brasileira. “Terminamos o ano com números macros. Sendo que, as previsões mais otimistas era de que seriam gerados cerca de 60 mil postos de trabalho e geramos 99 mil, quase o dobro. Isso é sinal de que as coisas estão bem. Na área econômica tivemos a reforma da Previdência concluída. Temos ainda uma projeção de 3% de crescimento para o ano que vem", destacou.

Zona Franca de Manaus

A Zona Franca de Manaus contou com a aprovação de 144 projetos do Caes e com um retorno para a sociedade estimado em R$ 33 bilhões. "Com tais números, os investidores estão mais confiantes, em Manaus e ficamos com a autoestima resgatada", finalizou.

