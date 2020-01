Alessandra Campêlo destina verbas à Defensoria Pública do Amazonas

Nesta quinta-feira, 26 de dezembro, a deputada esteve na nova sede do órgão, na Avenida André Araújo, junto com o defensor público geral Rafael Barbosa para reafirmar seu apoio à instituição | Foto: Divulgação

Manaus - Recursos indicados pela deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) por meio de emenda impositiva vão reforçar o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado e melhorar o atendimento ao público da capital e interior. Nesta quinta-feira, 26 de dezembro, a deputada esteve na nova sede do órgão, na Avenida André Araújo, junto com o defensor público geral Rafael Barbosa para reafirmar seu apoio à instituição e ver in loco como suas emendas estão beneficiando a Defensoria.

Em 2019, Alessandra destinou R$ 50 mil para compra de computadores que vão modernizar o atendimento à população. Já para o ano de 2020, a deputada indicou um total de R$ 101 mil à DPE, sendo R$ 51 mil para compra de um veículo para o Núcleo de Apoio à Mulher (Nudem) e mais R$ 50 mil para aquisição de equipamentos de informática para o Núcleo de Mediação.

“As emendas que apresentei em 2019 e 2020 têm objetivo de qualificar o trabalho dos defensores e demais servidores do órgão, refletindo diretamente na melhoria do atendimento à população que precisa dos serviços da Defensoria. Temos notícias muito boas para o ano que vem e novos núcleos devem ser estruturados nos municípios. O trabalho da Defensoria se ampliou muito nos últimos anos e quero parabenizar o doutor Rafael pela gestão exitosa”, afirmou Alessandra.

O defensor público geral Rafael Barbosa destacou o apoio dos parlamentares da Assembleia à Defensoria, exaltando a parceria com a deputada Alessandra. Durante a reunião, Barbosa foi acompanhado pelo defensor Ricardo Paiva, que no mês de novembro foi aclamado pelos membros da DPE como novo defensor público geral do Estado para o biênio 2020/2021.

“Fiquei dois anos como subdefensor e quatro anos como defensor geral, e não teria conseguido terminar minha gestão sem o apoio que eu recebi da Assembleia, dos deputados e, principalmente, da deputada Alessandra, que fecha esse ciclo de parceria com a Defensoria destinando emendas. Que a gente possa continuar crescendo, atendendo mais e melhor a população”, disse Rafael Barbosa.