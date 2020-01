“Deu uma dedada errada”, diz Bolsonaro sobre retuíte de ministro

Ministro da educação Abraham Weintraub retuitou crítica ao presidente. | Foto: Reprodução

Brasília (DF) - O presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do ministro da educação Abraham Weintraub, durante sua live de ontem à noite nas redes sociais. O ministro havia retuitado uma crítica ao presidente feita pelo youtuber Nando Moura chamando o presidente de traidor. Minutos depois, desfez o retuíte. Bolsonaro minimizou o episódio. “Aproveitar que ele [Weintraub] não manja nada de internet, é parecido comigo, deu uma curtida num cara que me chamou de traidor. O pessoal caiu de pau nele”, afirmou.

E continuou: “Vocês acham que está na cabeça de alguém que um ministro me chama de traidor conscientemente? Eu fiquei sabendo da história, ele estava em um local com internet intermitente, deu uma dedada errada. Tem que caprichar na dedada.”

Entenda o caso:

O titular do MEC, de férias, republicou uma mensagem do YouTuber Nando Moura que chama Bolsonaro de traidor. A mensagem que causou a polêmica foi a seguinte: “Bolsonaro ao sancionar a emenda do FREIXO traiu não só o ministro Sérgio Moro mas TODO o povo brasileiro. Não existe mais nenhuma justiça neste país”.

Minutos após a postagem de Montalvão, o ministro apagou a republicação. Weintraub está de férias.

Irmão defende o ministro

Arthur Weintraub, irmão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez uma publicação minutos depois de estourar nas redes sociais a crítica compartilhada pelo ministro ao presidente Jair Bolsonaro.

“Evidente que clicou errado. Está viajando com internet intermitente. Fica fora do ar. Já tirou o RT”, disse Arthur Weintraub. “Meu irmão é tiozão de internet. Ele às vezes fica folhando posts e dá like e RT sem querer. Eu pergunto ‘vc viu q vc curtiu tal coisa?’. Ele ‘eu apenas li’. Some-se a isso o fato de que ele está num navio, com internet intermitente. Meu irmão vai gravar vídeo explicando o erro”, completou.

Reação da UNE

O retuíte foi questionado pelo presidente da UNE, Iago Montalvão. “Pega essa bomba! Ministro da Educação retuitando um YouTuber que diz que Bolsonaro é um traidor. O negócio tá feio! Crise no governo!”, publicou.

Retuite do ministro | Foto: Reprodução