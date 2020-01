José Ricardo presta contas do seu primeiro mandato de deputado federal

Brasília- Com o término do ano legislativo na Câmara Federal, o deputado José Ricardo (PT/AM) totalizou 162 discursos proferidos em plenário, 252 proposituras apresentadas (requerimentos de audiências e debates, projetos, indicações, emendas), participando de 324 votações nominais, quatro projetos relatados, com 98,8% de frequência em plenário e 100% nas comissões técnicas da casa.

Os dados estão disponíveis no site da Câmara dos Deputados. E, comparando esses itens com os dos demais parlamentares da bancada do Amazonas, foi o que teve maior produtividade parlamentar, sendo o que mais se pronunciou em plenário, ficando também na primeira colocação nas votações nominais e em presença nas comissões técnicas. Também aparece em segundo lugar em número de proposituras e em presença em plenário.

“Desde o meu primeiro dia na Câmara Federal, estou comprometido com o país, na luta contra os retrocessos e retirada de direitos dos trabalhadores, e com o povo do Amazonas, defendendo, principalmente, a Zona Franca de Manaus e a economia estadual, a educação, a saúde e a segurança pública", disse.

Ele reforça que todos os dias tem se posicionado sobre temas de relevância nacional e estadual, denunciando os problemas e propondo soluções. 'Assim, acredito estar fazendo a minha parte como político e como cidadão, de forma aberta e clara, com prestação de contas. E aprendendo diariamente com as pessoas para melhorar cada vez mais”, acrescentou José Ricardo.

Dentre as proposituras apresentadas este ano, destacam-se projetos na área da educação, como o que prevê limites de alunos por sala de aula nas escolas do país, evitando assim a superlotação e a evasão escolar; e o que prevê o fim da escolha política de gestores de escolas na rede pública do país, acabando com os apadrinhamentos políticos, por meio de processo seletivo democrático, oportunizando o debate aberto nas escolas.

O petista também é autor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas nas escolas do país, necessidade antiga de uma equipe multidisciplinar para melhorar o ensino-aprendizagem e a saúde e bem estar dos alunos; e de outra PEC, junto com a bancada do PT, para dar continuidade ao Fundeb, previsto para encerrar em 2020, garantindo assim recursos financeiros para torná-lo instrumento permanente de financiamento da educação brasileira. Ainda apresentou proposta para acabar com Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), a conhecida “aposentadoria especial”; e Projeto de Decreto Parlamentar (PDL) para acabar com taxação extra do cheque especial em todo o país.

Além disso, protocolizou mais de 35 requerimentos para realização de audiências públicas nas várias comissões técnicas da Câmara, algumas delas já realizadas e com a presença de ministro, como do Minha Casa, Minha Vida, da Zona Franca de Manaus, do Luz para Todos, da Amazônia Conectada, do Fundo da Amazônia, como ainda contra os cortes de recursos para as universidades federais, sobre a MP 868 (Lei do Saneamento), sobre a política de comércio exterior do Brasil e sobre a privatização de aeroportos brasileiros. E mais: apresentou 31 emendas individuais e outras emendas de bancada do Amazonas e nas comissões que preside ao Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020 e aprovou 26 emendas impositivas ao orçamento da União/2020 para o desenvolvimento do Amazonas, sendo 25 individuais e uma de bancada, todas com sugestões vindas da sociedade e que ampliam a participação popular nas áreas da mobilidade urbana, da infraestrutura de transporte, da área da saúde, da área de recursos renováveis, dentre outras.