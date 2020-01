Bancada Federal do AM gasta R$3 milhões em menos de 1 ano

Manaus – Durante os 11 meses de exercício das atividades parlamentares deste ano, os oito deputados federais do Amazonas gastaram cerca de R$3,2 milhões. O resultado apresenta um crescimento de 18% em relação a legislatura anterior em 2018, que mesmo com a entrada de suplentes, gastou no mesmo período R$ 2,7 milhões.

No topo dos gastos está o deputado federal José Ricardo (PT), totalizando R$434 mil; seguido de Marcelo Ramos (PL) com R$424 mil, e fechando o pódio, Bosco Saraiva (Solidariedade) que contabilizou R$420 mil. Em números, esse crescimento anual representa por volta de R$492 mil a mais em custos.

Para termos de comparação, esse valor ‘extra’ é 235 vezes maior do que o Ministério da Educação (MEC), definiu no ano passado, como valor anual mínimo nacional por aluno, onde respectivamente cada estudante custaria R$ 2.091,37.



De fevereiro a dezembro deste ano, os parlamentares da atual 56ª legislatura variaram gastos entre R$190 mil e R$ 433 mil, em agosto, mês com maior pico de gastos.



Neste mês, o maior gasto, foi encabeçado pelos deputados Sidney Leite e José Ricardo, que juntos somaram R$170 mil. Cada deputado possui uma Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), no valor de R$ 43 mil, que custeia as despesas do mandato, como passagens aéreas, divulgação de atividade parlamentar e locação ou fretamento de aeronaves. Algumas destas despesas são reembolsadas, como de correios e outras, pagas por débito automático, como a compra de passagens.

Nos casos de reembolsos, os deputados têm até três meses para apresentar os recibos e valores mensais não utilizados, que podem ficar acumulados ao longo do ano. Essa prática explica porque em alguns meses o valor gasto pode ser maior ou menor que a média mensal. Movimentações menores, que variam de R$330,78 no mês novembro e R$3.794,91 em junho são exemplos dessa técnica.

No site também é possível observar que a menor movimentação parlamentar foi do deputado federal delegado Pablo (sem partido) que atingiu R$377 mil. Esses valores são muito semelhantes ao demais, que mantem uma média de R$403mil gastos por deputado. Entretanto, o aumento dos valores da 56ª legislatura que iniciou os gastos em fevereiro é maior do que sua antecessora, que durante os 12 meses chegou a ter substituição dos deputados eleitos como titulares por suplentes.

Distribuição da verba

Nestes 11 meses de mandato, cerca de R$ 937 mil, maior fatia das despesas pagas, foi direcionada à divulgação da atividade parlamentar, equivalente a quase 29% dos gastos. Logo atrás, a emissão de bilhetes aéreos com custo de R$ 625 mil garante a segunda colocação, com 19% de ocupação financeira. E a terceira maior despesa foi a locação ou fretamento de aeronaves representa 13% das contas, responsável pela cifra de R$412 mil reais.

Verba para gabinete

Além da CEAP, cada parlamentar tem direito a R$ 111.675,59 por mês, para prover pagamento de salários de até 25 secretários, que atuam a favor do mandato em Brasília ou nos estados de origem dos deputados. Neste ano, o gasto dos deputados do estado do Amazonas com verba de gabinete chegou a casa dos R$ 8.9 milhões. Essas contratações são feitas diretamente pelos deputados, com salários que podem variar de R$ 1.025,12 até R$ 15.698,32. Encargos trabalhistas como 13º, férias e auxílio-alimentação dos secretários não são cobertos pela verba de gabinete, e sim são pagos com recursos da Câmara Federal.

Imóveis funcionais e auxílio-moradia

Em 2019, a bancada amazonense gastou R$148 mil com auxílio-moradia. Dentre deputados federais, nenhum deles abriu mão de receber o benefício, no valor de R$ 4.253,00. Esse valor é repassado quando estes não ocupam um, dos 432 apartamentos funcionais que a Câmara disponibiliza em Brasília.

Três deputados recebem o reembolso do auxílio-moradia diretamente em dinheiro, outros três optaram por ressarcimento com recibo. O auxílio-moradia pode ser pago diretamente em dinheiro, com desconto do Imposto de Renda na fonte; ou por reembolso, mediante a apresentação de recibo de aluguel ou hotel. O reembolso é isento de Imposto de Renda.

Remuneração parlamentar

O salário atual de um deputado federal é R$ 33.763,00. A remuneração mensal leva em conta o comparecimento às sessões deliberativas do Plenário, ausência não justificada leva a desconto no salário. Considerando a frequência parlamentar de consulta pública, os deputados do Amazonas possuem 1.212 presenças, 93 faltas justificadas e 39 faltas não justificadas em sessões plenárias. Já em comissões, a frequência fica estabelecida em 1.448 presenças, 165 faltas justificadas e 285 faltas não justificadas.

A média de frequência em plenárias equivale a 151 presenças, em comissões atingem o número médio de 181 presenças. O maior número de faltas em plenárias concentra 21 ausências de um único parlamentar, em comissões as faltas chegam ao número de 78 ausências, as pendencias são de deputados diferentes.

Viagens oficiais

Durante o mandato deste ano, foram realizadas 19 viagens oficiais com valor de R$ 178 mil pelos parlamentares amazonenses, dentro e fora do País. Essas são outras obrigações dos deputados, que também tem direito a receber diárias quando viajam nestas ocasiões. Nas viagens nacionais, o valor corresponde a R$ 524,00. Já em viagens internacionais, o valor da diária em dólar custa US$ 391,00 para países da América do Sul, e de US$ 428,00 para outros países.