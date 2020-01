Aleam é 1ª no Ranking de Controle Interno do MPC

O presidente da Casa Legislativa, deputado Josué Neto, atribui o resultado a qualificação e valorização dos servidores, eficiência na administração, aplicação dos recursos e cumprimento de metas. | Foto: Divulgação

Manaus - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) está em 1º lugar e é um dos poucos órgãos do Estado que ficou com o conceito elevado no Ranking Geral de Controle Interno de órgãos estaduais do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM).

O presidente da Casa Legislativa, deputado Josué Neto, atribui o resultado à qualificação e valorização dos servidores, eficiência na administração, aplicação dos recursos e cumprimento de metas. “Muito desse resultado está ligado à qualificação dos nossos servidores, que é contínua através da nossa Escola do Legislativo. Quando se tem um controle interno bem estruturado, é possível evitar erros, aproveitar melhor os recursos e reverter tudo isso em melhores serviços para nossa população”, afirma Josué Neto.

A coordenadora de Transparência, Acesso à Informação e Controle Interno do MPC-AM, Evelyn Carvalho, afirma que esse ranking serve para auxiliar o gestor na execução de sua administração, evitando que problemas ocorram durante a gerência de determinado órgão público.

“Essa pesquisa é um Raio-X na administração pública, que permite ao MPC-AM saber se os gestores estão contribuindo para que suas ações sejam conduzidas de forma legal, econômica, eficaz e efetiva”, disse Carvalho.

Ranking Geral – Órgãos Estaduais

1º – Assembleia Legislativa do Amazonas – 1006 – Elevado

2º Tribunal de Contas do Estado – 900 – Elevado

3º Governo do Estado – 827 – Elevado

4º Tribunal de Justiça do Amazonas – 815 – Elevado





Escola do Legislativo

Neste ano, a Escola do Legislativo Senador José Lindoso recebeu a Medalha de Honra ao Mérito da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11). Para Josué Neto, esse reconhecimento se deve pela modernização e pelo dinamismo da Escola do Legislativo. “Qualificar o servidor público é, sem dúvida, melhorar o serviço público”, explicou o presidente da Casa Legislativa.