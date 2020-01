CMM e Tjam darão continuidade a 'Uma Nova Escolha'

Os cursos são frutos da parceria entre a CMM, por meio da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, e o Centro de Educação Tecnológica do Estado do Amazonas (Cetam) | Foto: Divulgação

Manaus - Realizado há cinco anos por meio da parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o programa #Uma Nova Escolha terá continuidade em 2020, na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A iniciativa tem inserido adolescentes dos quatro cantos da cidade, oriundos de situações de vulnerabilidade social, em diversos cursos realizados na própria sede do poder legislativo.



As atividades são abertas a todos os públicos, de forma gratuita, mas a participação desses menores em situações de risco, que são indicados pelo Tjam, conselhos tutelares, associações comunitárias e entidades que trabalham com esse segmento, passou a ser uma das prioridades da gestão do presidente da CMM, Joelson Silva.

Até o momento, aproximadamente 600 pessoas já foram atendidas, e quase 500 capacitadas, entre as quais menores que vieram das ruas, uma média de 20 alunos.

“A parceria com o tribunal nos permite dar oportunidade para essas pessoas, que geralmente elas não encontram por aí. O conhecimento que elas adquirem aqui, não possibilita somente a formação técnica, mas também a pessoal, cidadã e humana. Nossa meta é continuar o trabalho para que novos jovens sejam beneficiados neste ano que começa”, informou Joelson Silva, que chega ao segundo ano como gestor da Câmara, mantendo o propósito de cada vez mais aproximar a casa da população em geral.

Os cursos são frutos da parceria entre a CMM, por meio da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, e o Centro de Educação Tecnológica do Estado do Amazonas (Cetam).

Em 2019 foram oferecidas capacitações nas áreas de Política Ambiental, Informática Básica e Avançada, Agente de Portaria, Assistente Administrativo, Técnicas de Almoxarifado, entre outros. Ao todo houve 610 participantes, entre servidores e comunidade em geral.