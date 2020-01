Braga apoia uso de energia solar sem taxas

Brasília - Após o senador Eduardo Braga (MDB) concordar com o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que informou que é contra taxar a energia solar e que o Congresso vai aprovar uma lei isentando a energia solar de impostos, Braga relembrou da tecnologia usada por ele quando era ministro de Minas e Energia.

"Houve geração de energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos, com flutuadores, nas áreas de reservatórios de hidrelétricas e foi comprovada a eficiencia dessa tecnologia. O Brasil tem uma capacidade enorme para gerar energia solar, com esses dois ganhos colaterais. Com essa utilização, poderá, por exemplo, resolver o problema de energia para o bombeamento de água para o canal de São Francisco. Usando as redes de alta tensão já existentes e subutilizadas, para ocupar sua capacidade", concluiu.