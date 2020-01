Bolsonaro cancela visita desta quarta-feira (8) ao Amazonas

Brasília- Em entrevista a jornalistas, no Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) informou que não chegará em Manaus, nesta quarta-feira (8).

A programação secreta dele, incluía conhecer um navio da Marinha, que atende ribeirinhos; visitar um hotel flutuante e acompanhar uma passagem de comando entre os Generais Carlos Alberto Maciel Teixeira e Eduardo Pazuello da 12ª Região Militar (12ª RM).

“Infelizmente, não deu certo”, disse sobre o cancelamento da agenda, que era secreta. Sobre o assunto, a assessoria de comunicação do 12ª RM, informou que no último comunicado interno oficial, indicava a desistência da visita do presidente

Nos bastidores, comentava-se ainda que a presença dele, na capital amazonense seria, ainda, para articular a coleta de assinaturas para criação do partido Aliança Pelo Brasil (APB).

Próxima visita

Na segunda-feira (6), o superintendente da Suframa coronel Alfredo Menezes divulgou que solicitou a vinda do presidente Jair Bolsonaro para a primeira reunião do Cas (Conselho de Administração da Suframa) de 2020, marcada para o dia 20 de fevereiro.

No post, o superintendente afirma que Bolsonaro foi muito receptivo com a solicitação e garantiu que vai construir uma agenda a possibilidade de prestigiar o Estado e fortalecer a Suframa. “Temos uma expectativa muito positiva quanto a presença do presidente Jair Bolsonaro, nesta primeira reunião do Cas. Vou atualizando a todos sobre as tratativas desta vinda que será extremamente importante para o nosso Estado. O governo Bolsonaro tem destinado uma atenção especial para a nossa região e isso nos honra”, disse coronel Menezes