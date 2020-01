DEM confirma pré-candidatura de Rotta à Prefeitura de Manaus

Em setembro de 2019, Marcos Rotta, filiou-se aos Democratas, com apoio do ex-deputado Pauderney Avelino, que é presidente do DEM no Amazonas. | Foto:

Manaus - O vice-prefeito de Manaus Marcos Rotta foi confirmado pré-candidato à Prefeitura da capital, na eleição deste ano. A direção nacional do DEM confirmou, nesta terça-feira (07) ao site "O Antagonista", que vai lançá-lo candidato. A candidatura de Rotta a prefeito contará com o apoio do deputado federal, Marcelo Ramos (PL), antigo PR.

Após romper com o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), na eleição para o governo em 2018, Rotta aderiu à campanha do candidato a governador Amazonino Mendes.