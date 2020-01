Joana Darc comemora inauguração de nova ala de quimioterapia

Manaus - A deputada estadual Joana Darc (PL) acompanhou na manhã desta quinta-feira (09) a inauguração da nova ala de atendimento de quimioterapia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

A parlamentar comemorou a ampliação dos atendimentos da FCecon que agora passa a disponibilizar 30 novas vagas diariamente com o espaço, que foi reformado e recebeu leitos e poltronas semileito. "Durante o ano passado, solicitei ao governo do estado que fosse reformado e pudesse ser utilizado efetivamente pelas pessoas, com o aumento da oferta de quimioterapia e melhora no atendimento", destacou Joana Darc.

O novo espaço vai atender os pacientes que fazem procedimentos de infusão de quimioterapia de longa duração. Será a primeira vez, desde 2005, quando o novo prédio da FCecon foi inaugurado, que todos os andares da unidade estarão em uso simultaneamente. A nova ala fica localizada no do 6º andar da unidade. O local tem capacidade para 25 leitos, mas inicia o atendimento com quatro leitos e seis poltronas semileito que foram adquiridas pela FCecon.