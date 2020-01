Péricles reforça vigilância às medidas contrárias à população

Manaus - Após posicionar-se contra o aumento abusivo de salários de cargos comissionados de alto escalão, o deputado estadual Delegado Péricles voltou a utilizar as redes sociais para manifestar seu contentamento com a revogação de tal medida pelo governo do Estado.

"Fiz questão de esclarecer que a proposta apresentada e aprovada pela Aleam era para reorganização da estrutura administrativa que visava a redução de gastos e não o aumento deles. Hoje o governador usa do bom senso e sensatez para optar por essa revogação. Seguirei vigilante a qualquer medida que vá contra os interesses da população", reforçou.

Ainda na última quarta-feira (9), Péricles disse que entraria com proposta de decreto legislativo para que o cancelamento do aumento salarial fosse votado. Segundo o parlamentar, o estado tem questões importantes a serem priorizadas - como a saúde - e aumento era contraditório, principalmente por vir no mesmo ano em que o governo que pediu o congelamento dos salários dos servidores públicos.

"Eu fui contra o congelamento por entender que outras medidas de austeridade poderiam ter sido tomadas antes. Agora não poderia, em hipótese alguma, concordar com esse aumento abusivo de salários de cargos de alto escalão", concluiu.