Josué Neto destina R$ 1 milhão para produção rural

Amazonas - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto destinará R$ 1.080.000, em emendas parlamentares, ao orçamento de 2020 para a produção rural do Estado.

As emendas já foram aprovadas no Parlamento e devem ser executadas ainda este ano.

Segundo Josué, hoje o setor rural representa apenas 8% das riquezas produzidas no Amazonas, mas tem potencial para crescer muito mais. “Exemplo disso são os investimentos anunciados recentemente pela Millenium Bionergia, cerca de R$ 4 bilhões com reflexo na geração de 36 mil empregos no Amazonas. Isso representa mais renda e qualidade de vida para os amazonenses”, disse. As cidades que receberão investimentos da Millenium são Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Manaus.

Em uma das emendas, Josué Neto vai conveniar com a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos, o valor de R$ 180 mil para adquirir um caminhão com carroceria a fim de escoar a produção rural do município.

Governo federal

O Ministério da Agricultura lançou em dezembro de 2019, o projeto Inovação nas Cadeias Produtivas da Agropecuária para a Conservação Florestal na Amazônia Legal. O projeto será implantado de 2020 a 2024, no Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins com o objetivo de levar inovação para as cadeias produtivas da carne, soja e madeira para que aumentem a produtividade e valor dos produtos alinhados com o uso sustentável dos recursos naturais e conservação da floresta amazônica.