PDT faz reunião em Manaus para debater calendário eleitoral

Manaus - O presidente municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT), vereador Diego Afonso, reuniu diversos militantes na sede do partido, para debater sobre o calendário de pré-candidatura para vereador e prefeito de Manaus.

De acordo com o vereador Diego Afonso, os pré-candidatos para as eleições de 2020, vão receber formação política por meio da Fundação Leonel Brizola. “Para que os candidatos a vereadores, possam carregar nas suas zonas, nas suas áreas de trabalho e em cada segmento que representa, lutando por seu grupo, para a construção de um partido forte e com proposta coerente, do jeito que nossa cidade merece, com renovação e construção trabalhista”, disse.

Além do diretório municipal, estiveram presentes representes do Diretório Estadual e diversos movimentos do PDT e personalidades amazonenses que buscam apoiar o fortalecimento do partido. A expectativa para o pleito de 2020, é eleger ao menos três vereadores.

“Na nossa reunião, tivemos a presença da Cristina Mendes, filha do ex-governador Amazonino Mendes, que saiu recentemente do partido, mas que até hoje é lembrado como um grande nome, sendo uma enorme perda para o partido”, declarou Diego. Na ocasião, foram realizadas algumas filiações.