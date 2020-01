Apenas 4% dos eleitores do AM não fizeram biometria

Manaus – Dados informados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), apontam que apenas 4% do eleitorado Amazonense - que correspondem a 98 mil eleitores-, ainda não realizou o registro biométrico.



São 16 municípios do interior que ainda não alcançaram a cobertura completa do serviço digital, ainda assim, o órgão informa que vai abranger estes eleitores das regiões mais distantes da capital até março.

O TRE pretende convocar de maneira gradual e ordenada, eleitores com registro pendentes nos Cartórios Eleitorais (CE), dos municípios de Tefé; Atalaia do Norte, Anori, Santa Isabel do Rio Negro, Canutama, São Gabriel da Cachoeira. Bem como das cidades de Barreirinha, Uarini, Codajás, Maués, Humaitá; Boca do Acre, Lábrea, Eirunepé, Manicoré e Borba. As chamadas e a efetivação da biometria serão realizadas pelo órgão com até sete meses de antecedência ao pleito municipal.

No ano passado, dados de Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estimavam o eleitorado do Amazonas em cerca de 2.412.339 votantes. Cerca de 96% desse quantitativo de todo Estado já está com o cadastro biométrico atualizado, desde qye o processo de biometria começou a ser implantando, de maneira gradual no Estado ainda em 2012. O método foi estipulado pelo TSE para dar ainda mais seguridade ao processo eleitoral, que por meio da impressão digital, garante que apenas o eleitor habilitado no alistamento eleitoral realize o voto na urna eletrônica.

Nas eleições presidenciais de 2018, estavam aptos a votar 87.363.098 eleitores, por meio da identificação biométrica, quase 60% do eleitorado brasileiro, em 2.793 municípios. A biometria nas eleições surgiu há 12 anos atrás. Em 2008, três cidades brasileiras participaram da estreia do programa piloto do cadastro biométrico e do pleito com a identificação digital. Cerca de 40 mil eleitores dos municípios de Colorado do Oeste (RO), São João Batista (SC) e Fátima do Sul (MS) realizaram o cadastramento biométrico e o reconhecimento das digitais durante as eleições daquele ano.

Penalidades

Quem não realizar a atualização do Título de Eleitor (TE), com a biometria está passível a sofrer penalidades previstas na Resolução nº (10/2019) do TRE-AM. As medidas punitivas vão desde o cancelamento do TE, proibição de votar no próximo pleito, bem como embargos para solicitar cadastramento ou recadastramento em benefícios sociais. Os eleitores pendentes ainda podem ficar impedidos de realizar matriculas em instituições públicas de educação.

Para regularizar a situação, o votante deve procurar o cartório eleitoral da sua região até 6 de maio, data limite estipulada pela Justiça Eleitoral (JE) para regularização dos eleitores. Desta forma, pessoas que deixaram de fazer o cadastramento biométrico e tiveram o título cancelado, não justificaram a ausência nas últimas eleições ou ainda pretendem alterar o domicílio eleitoral podem resolver pendências.