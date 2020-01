'Investimento em cultura não é gasto', diz Secretário de Cultura do AM

Famoso por ter comandado os maiores espetáculos culturais do Amazonas, como o "Sonho de Natal", o secretário de cultura Marcos Apolo Muniz, conversou com a jornalista Tatiana Sobreira da WEB TV EM TEMPO. Durante a conversa ele falou sobre os desafios da Cultura no Estado do Amazonas, além de projetos a serem lançados.

EM TEMPO - Como aconteceu esta transição de um chefe operacional da SEC, para a vaga de secretário?

Marcos Apolo – O ano de 2019 foi de desafios. A gente assumiu uma pasta com estrutura muito grande e em que muitos não têm conhecimento sobre a sua magnitude, quantidade de funcionários, prédios e patrimônio. Eu tenho um sentimento muito grande pela Secretaria de Estado de Cultura e por lá trabalhei entre os anos de 1998 e 2012, como funcionário, gerente do Teatro Amazonas e em 2012-2018, como empresário e empreendedor cultural. Para gente, foi um ano de descobertas, de manutenção ao patrimônio histórico. Hoje, é comum se falar em cultura, no interior do Estado, mas a prática não é tão simples. Em 90% das vezes, a logística sai mais cara que a ação no município. Mas sempre dialogamos com as cidades para ter a cultura espalhada. O Estado é uma referência cultural. No Amazonas nós fazemos tudo, o ano todo, em todas as regiões. Do Boi-bumbá, ao carnaval, a festivais de ópera e jazz e da cultura popular. A inquietude do artista amazonense é o que mais me chama atenção, ele é criativo por natureza. Por este motivo, quero dar visibilidade para termos um processo de resgate e valorização.

EM TEMPO – O que foi determinado para o senhor cumprir, ao receber o convite para ser secretário?

MA – Descentralizar a cultura e potencializá-la. Hoje, a economia criativa já está dentro da cultura. E esse é nosso objetivo, que pudéssemos contribuir com trabalho, renda e melhoria da qualidade de vida do cidadão. O governador Wilson Lima (PSC) me passou muita segurança, além de ser muito generoso. Ele entende que nosso Estado é grande e com problemas continentais e que problemas não se resolvem de uma hora para outra. Como a maioria dos prédios estavam na área central, ficávamos ali, por conta da viabilidade economia. Mas temos que movimentar a economia para fora da capital. Temos que vencer este desafio para as 61 cidades.

EM TEMPO – E como funciona esse estreitamento para levar cultura para o interior?

MA - Eu construí um diálogo, com secretários do interior, iniciei o Sistema Nacional de Cultura, há ainda a restruturação do Conselho Cultural e do Patrimônio Histórico e Artístico. Existe ainda a expedição cultural, passando pelas cidades de Borba, Olinda do Norte e Autazes. Dentro desse projeto, levamos artistas para dialogar com a população, realizamos rodadas de conversas com outros artistas dos municípios, que tiveram a oportunidade de trocar experiências. A partir daí, temos a necessidade de formar multiplicadores. Temos o exemplo do festival de Cultura Urbana que foi determinação do governador, para trabalhamos nas comunidades, com batalhas artísticas. Com esta iniciativa, conseguimos atingir três das quatro zonas da cidade. Além disso, chegamos a 34 municípios com ações diretas, ou fazendo convênio com emendas parlamentares. Foram alguns avanços

EM TEMPO – Como acontecem as articulações para a chegada de recursos destinados a cultura do Estado do Amazonas?

MA- Dá um fôlego às nossas atividades, mesmo vindo da verba do Estado. Com isso trabalhamos de forma ampliada. Nós solicitamos de seis dos oito deputados da Câmara dos Deputados e já estamos aguardando o retorno positivo deles. Além disso, já entramos em contato com 21 dos 24 deputados estaduais e com os três senadores do Estado. Os números são expressivos e de impacto direto a ações que geraram renda. Em outras cidades, por exemplo, é natural, que eventos cultuais impactem diretamente em na rede hoteleira, em restaurantes e no comércio. É uma cadeia. A gente precisa compreender que cultura não é gasto. Ter esse mentalidade, nos fez ampliarmos a forma natural e econômica, o Natal, que acontece em torno do Largo São Sebastião. Para termos uma noção, com o retorno do público ao local, aumentou as vendas dos comerciais e um pipoqueiro chegou a ter uma renda diária de R$ 300. No total, houve uma movimentação de R$ 60 mil, entre todos os empreendedores, que comercializaram seus produtos. Esse investimento, gerou um impacto, e os microempreendedores já pedem que esta ação se repita durante o ano.

EM TEMPO – E qual o projeto existente que pretendem popularizar as culturas, nas áreas de risco social, em Manaus?

MA - A gente está criando esta ação. No Muda Manaus, fizemos algo parecido no bairro Mutirão, na Zona Norte de Manaus, que vai rodar durante o ano todo. A iniciativa proporcionou um impacto gigante na população. Na ‘Expedição Cultural’, vamos ampliar ainda mais. Pretendemos movimentar a cadeia da economia criativa. O festival de Parintins esse ano teve uma repercussão tão boa, que eu soube, que a bilheteria já está se esgotando. Inclusive, agora os equipamentos ficaram todos lá. Além disso, festivais de ópera e de jazz, por exemplo, estão sendo lançados com meses de antecedência. Essa movimentação cultural, reflete positivamente em torno dos hotéis no Largo São Sebastião e nos restaurantes, que entram nesse espírito cultural. Na prática, a cidade se envolve nesses projeto e o comércio fatura ainda mais. E é tudo isso, que queremos gerar trabalho, renda e turismo.

EM TEMPO – No Amazonas há muitos muitos talentos dentro das comunidades?

MA – Nossa maior intenção é trazer a trazer a comunidade para fazer parte dos corpos artistas. Um dos nossos pilares é o empreendedorismo popular, em que atendemos mais de 2 mil pessoas e também abrimos editais. Além disso, o Centro Cultural Claudio Santoro, já atendeu mais de 6 mil pessoas, que possuem esse sentimento de aprender sobre cultura e fazer parte de nossos corpos artísticos. O Amazonas tem a maior estrutura de corpos artísticos do país. Ao todo são nove corpos artísticos. Nossos artistas não são estatutários, são completamente atuantes. Queremos sempre descobrir novos talentos.