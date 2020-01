Atentado em Tabatinga pode ter efeito reverso à ‘facada Bolsonaro',

Manaus – Declarações polêmicas do prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy (PSD), publicadas em vídeo nas redes sociais, tem acalorado questionamentos sobre uma suposta ‘armação’ no atentado contra o médico e pré-candidato à prefeitura, Rogelio Campuzano (PMN). O crime aparenta ter motivações políticas e ocorreu há uma semana, em Tabatinga, município a 1.106 quilômetro da capital.

O cientista político Helso do Carmo, afirma que a interferência do fato na corrida eleitoral, pode ser um destino diferente ao ataque à Jair Bolsonaro (sem partido), durante a campanha presidencial em 2018. “Um mar de teorias de conspirações surge nesse momento e tais especulações sobre os ferimentos e a autoria do crime ainda devem ser investigados. Caso seja comprovado que foi um ataque forjado, será prejudicial apenas à Campuzano. Assim como o Bolsonaro, até hoje se questiona a autenticidade da facada, que eu acredito que tenha sido real, mas o fato em si foi capitalizado por ele e a comoção alavancou sua campanha política”, comenta Carmo.

Em um dos vídeos publicados por Bemerguy, o prefeito repudia o crime, afirmando que buscou apoio de órgãos da segurança pública estadual. A medida segundo Saul foi tomada para dar esclarecimentos às investigações e rebater acusações que atribuíam a ele a autoria do atentado. “Eu como prefeito quero, do fundo do meu coração, ajudar a esclarecer esse crime ocorrido na cidade. Estou convocando todo o seguimento de segurança pública do Estado, para tomar medidas que venham esclarecer esse crime de viés político. Faço parte da vida pública desde os anos 2000 e nosso município, jamais ocorreu nada parecido durante as disputas eleitorais”, afirmou o prefeito de Tabatinga.

Saul também aproveitou a oportunidade para comentar sobre suposições a respeito da real condição de Rogélio e ponderar sobre a possibilidade de o atentado ter sido uma farsa. “Contudo, sabemos que a vítima deu entrada no hospital por supostos ferimentos por tiros, mas foi visto saindo do hospital com um ‘risco’ na cabeça, que pode ter sido ou não de uma faca. Se for comprovado que foi um atentado, vamos clamar por justiça, mas se tudo não passou de uma farsa, devemos cobrar punição dos culpados”, completou Saul.

O médico Rogélio Capuzano, vítima do ataque também usou as redes sociais para se defender. Nas imagens, o prefeiturável parece sentado e mostra as cicatrizes deixadas pelo corpo. “Me coloco a disposição para realizar uma perícia cientifica ou médica, para provar que não foi um ‘aranhão’. Quero que expliquem como se ‘forja’ um machucado como este. Felizmente não me tornei mais uma estatística de mortes violentas de Tabatinga, que já somam quatro crimes desse tipo. Estou vivo graças a Deus e não por farsa, como afirmam por aí”, rebateu Capuzano.

Ainda sobre as acusações, Rogélio desabafa seu desapontamento com as afirmações do prefeito Saul. “Não acusei ninguém sobre a autoria do atentado que sofri, fico muito triste com essas indiretas, pois assisti nas redes sociais um vídeo, onde afirmam que o que houve comigo, foi uma farsa. Tentaram relacionar o meu passado para justificar a violência que sofri, paguei pelo que fiz e sofri”, desabafou.

Em outro vídeo divulgado nas redes, um médico identificado como Bruno, diz ter sido o médico plantonista responsável pelos procedimentos de socorro a Capuzano, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabatinga. “Todo mundo está ciente que o Dr. Rogélio foi vítima de ferimentos com projeteis de arma de fogo. Ele foi atendido por mim durante o plantão e no momento encontra-se estável. Sendo assim, encaminhado para o hospital militar, ele é um homem forte e estamos na torcida pela sua total recuperação”, comentou o médico na postagem.