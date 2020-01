Quase 20 partidos do AM possuem pendências no TRE

Manaus - Um levantamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), aponta que 17 partidos do Amazonas possuem pendências com a Justiça Eleitoral (JE).

As siglas partidárias possuem a obrigação de prestar contas sobre a atuação financeira, ainda que não tenham participado dos últimos pleitos. Parte das consequências de estar irregular com a justiça, resulta na suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário.

No caso das direções estaduais e distritais dos partidos do Amazonas, existem 48 casos de contas pendentes, sendo 36 de cunho partidário e 12 eleitorais. O ano de exercício das contas pendentes tem início ainda no ano de 2010, seguindo até 2018. O status do qual as contas são descritas no relatório, demonstra a movimentação das siglas partidárias que não apresentadas contas e que já tiveram seus processos julgados pela corte competente.

A lista de inadimplência inclui Democracia Cristã (DC), Patriota (Patri), Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Humanista da Solidariedade (PHS), Partido da Mobilização Nacional (PMN), Partido Pátria Livre (PPL) e Cidadania (Cida).

Já outra parte, que está em litigio com a JE engloba siglas como o Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Partido Republicano Progressista (PRP), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Partido Social Cristão (PSC), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Avante (Avan), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e Partido Trabalhista Cristão (PTC).

O batimento com informações dos processos de cada sigla, visa conceder transparência da movimentação financeira dentro dos partidos e a legitimidade do processo eleitoral dentro das normas estabelecidas em lei.

No levantamento, é possível observar que partidos como o PCB possuem 8 processos, liderando a lista de partidos em débito com a JE. Em segundo lugar, está o DC e PTB, empatados com 6 ações cada, apesar da suspensão dos valores, nenhum dos partidos teve a cota reduzida.

Conforme dados do TRE, o PCB possui quatro contas de origem partidária, não regularizadas na justiça nos exercícios de 2013, 2014, 2017 e 2018. Já as outras quatro contas julgadas por acordão, são provenientes da não prestação de contas partidária e eleitoral de 2015, 2016 e 2018. Por este motivo, o partido não recebe o repasse.

O DC, por exemplo, possui seis contas não regulares com a justiça. Sendo três de origem partidária e uma eleitoral como ‘não prestada’, nos anos de 2012, 2013, 2015 e 2016. A conta partidária de 2010 também foi desaprovada e ambas decisões foram julgadas por acórdão. No ano de 2017, o partido ainda não apresentou as contas e devido as pendencias, também não recebe o repasse partidário.

A situação do PTB não é muito diferente, o partido tem seis pendências, três delas são partidárias e duas eleitorais. Sendo em 2011 considerada ‘não prestada’ em decisão monocrática. Nos anos seguintes como 2012, 2013, 2016 e 2018 as decisões foram julgadas por acordão. A irregularidade mais recente é uma conta eleitoral ‘não apresentada’ de 2017, o partido também está impedido de receber verba.

Regras do TSE

As direções estaduais e distritais, são responsáveis prestar contas referentes ao exercício financeiro eleitoral e partidário da sigla. Segundo a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os partidos dispõem períodos para regularizar contas de maneira parcial e final.

Durante os dois períodos fixados via resolução, o TSE recebe as prestações de contas parciais. O primeiro momento, acontece entre o início do mês de julho a agosto, já o segundo momento, compreende o período do fim do mês de agosto até o início de setembro.

Já a prestação de contas final deve ser feita até o 30º dia posterior às eleições, para todos os candidatos que não disputarem o segundo turno e para os partidos políticos, que devem incluir contas dos comitês financeiros. Havendo segundo turno, as contas referentes aos dois turnos devem ser prestadas até o 30º dia após a realização do pleito.

Sanções

Quem não efetivar a prestação de contas final até o prazo estipulado, receberá uma notificação em até cinco dias, para assim regularizar sua situação em até 72 horas. Após este prazo, os partidos podem sofrer penalizações, que vão de ter as contas julgadas como não prestadas. Já os candidatos que não se adequarem, mesmo após eleitos, não poderão ser diplomados.

As principais sanções previstas na legislação eleitoral, sobre julgar as contas eleitorais como ‘não prestadas’ acarreta ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final do mandato ao qual concorreu ou enquanto perdurar a omissão. Para o partido político, a perda do direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário.

Após o julgamento por decisão monocrática ou acórdão, a JE pode conceder quatro decisões a respeito das contas partidárias: Aprovar totalmente, aprovar com ressalvas; apenas quando não há fatores que comprometam a regularidade, desaprovar totalmente e julga-las como não apresentadas. No último caso, contas são consideradas não apresentadas por não conter informações e os documentos