Aleam destina R$ 580 mil à DPE

Amazonas - Deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) destinaram um total de R$ 580.123, 40 mil, por meio de emendas impositivas à Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), com o intuito de melhorar e reforçar o trabalho desenvolvido pelo órgão, no atendimento ao público da capital e interior.

O Deputado Abdala Fraxe (Podemos) destinou R$ 50 mil em emendas, visando aquisição de computadores para o órgão. O deputado Augusto Ferraz (DEM) designou, de sua cota individual de emendas, R$ 100 mil para aquisição de mobiliário para a DPE e suas unidades de atendimento, para ampliar e melhorar o atendimento aos assistidos.

O deputado Felipe Souza (Patriota) destinou R$ 50 mil em recursos também para aquisição de mobiliário, a fim de aumentar o Parque Tecnológico para atendimento jurídico visando ampliação e melhoria dos atendimentos aos assistidos da capital.

O deputado João Luiz (Republicanos) destinou R$ 100 mil em emendas à Defensoria, justificando que os recursos são para complementação da estruturada instituição.

Os R$ 50 mil em emendas do deputado Ricardo Nicolau (PSD), indicadas à DPE-AM tem a finalidade de destinar verba complementar também à aquisição de mobiliários. Já a deputada Alessandra Campelo (MDB) indicou um total de R$ 101 mil à Defensoria, sendo R$ 51 mil para compra de um veículo para o Núcleo de Apoio à Mulher (Nudem) e mais R$ 50 mil para aquisição de equipamentos de informática para o Núcleo de Mediação.

Com um total de R$ 129.123,40 em emendas à DPE-AM, o deputado delegado Péricles (PSL) destinou o recurso ao Fundo Especial da Defensoria Pública para aquisição de materiais permanentes e um veículo de passeio, visando à otimização na prestação de serviços e aumento na capacidade de atendimento da Defensoria Pública Especializada em Saúde, reforçando sua estrutura física e a garantia do efetivo e qualificado acesso à Justiça em demandas relacionadas à saúde pública e suplementar.