Wilson Lima diz estar 'preocupado' com decisão de Bolsonaro sobre IPI

Manaus - O presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (16), a redução para 4% do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) do concentrado de xarope de refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus (ZFM). A ação preocupa parlamentares e o Governo do Amazonas, que emitiram nota sobre a decisão. Wilson Lima se pronunciou sobre o tema durante a solenidade do anúncio de pagamento do abono fardamento aos policiais e bombeiros do Amazonas, na manhã desta sexta-feira (17).

“Nós estamos preocupados com essa questão do IPI, nos preocupa muito. Imagina o sentimento do empresário que tem a possibilidade de reduzir nos próximos três anos. O empresário não vai mais investir na Zona Franca de Manaus, pois teme que isso aqui acabe”, enfatizou o Governador.

A redução pode afetar diretamente grandes empresas que movimentam a economia do Estado. Entre elas, a produção do guaraná nos municípios de Maués, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Boa Vista do Ramos, Coari e Apuí, com cerca de mais de mil toneladas, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). No Amazonas, cerca de 12 municípios fornecem guaraná para a Coca-Cola Brasil.

“O apelo que nós estamos fazendo ao presidente da República é que o IPI seja mantido em 8%. Nós temos aí, essa cadeia do polo de concentrados, a geração de aproximadamente 7 mil empregos. No momento em que a gente perde essa empresa que trabalha com refrigerantes, temos problemas na cadeia do guaraná, na cadeia do açaí, além também de problema na produção da cana de açúcar, que é produzida em Presidente Figueiredo”, pontuou Wilson Lima.

A medida ainda não foi assinada, mas a previsão é que na próxima segunda-feira seja feita a autorização. Wilson Lima e os parlamentares da bancada do Amazonas afirmaram apoio mútuo para a mudança da decisão.

“Estamos fazendo um apelo assinado por mim e pela bancada do Amazonas no Congresso Nacional, para que haja esta manutenção de 8% do IPI para as empresas do Polo de Concentrados. O nosso contato será com o ministro Paulo Guedes, que deve nos receber na semana que vem para apelar e falar da importância de manter o IPI. Vamos destacar também o trabalho de empresas que geram emprego no Estado, como também pelo simbolismo e segurança que elas trazem para os investidores que estão aqui e querem investir no Amazonas”, relatou.

Para o deputado federal Marcelo Ramos (PL), a redução do IPI pode gerar impactos negativos na região, como a redução de empregos no Polo Industrial da capital e em alguns municípios do Amazonas. Além disso, segundo ele, há a possibilidade de grandes empresas de bebida como Ambev ou Coca-Cola deixarem o Polo, o que causa instabilidade no modelo Zona Franca e desperta insegurança nos investidores internacionais.

"A medida anunciada pelo Excelentíssimo Presidente da República em reduzir progressivamente a alíquota do IPI sobre concentrado de refrigerantes de 8% para 4%, no transcorrer de 3 anos, colocará em risco o modelo de desenvolvimento Zona Franca de Manaus-ZFM.

Lembremos que o polo de concentrado de refrigerantes possui grande relevância socioeconômica no estado do Amazonas. Ao longo de toda cadeia de valor, gera-se 9,5 bilhões de reais de faturamento e, aproximadamente, 7,3 mil empregos, diretos e indiretos, em grandes corporações situadas em Manaus, como Coca-Cola e Ambev, e também no interior do Estado, em plantações de cana de açúcar e guaraná.

Os benefícios tributários concedidos à ZFM servem para compensar as grandes dificuldades logísticas decorrentes do isolamento geográfico dos maiores centros consumidores, representando um mínimo de equilíbrio e justiça na distribuição dos setores produtivos pelo território nacional. Desnecessário dizer que os subsídios fiscais da ZFM têm respaldo constitucional e, no caso específico do setor de concentrados, teve decisão recente do STF, que reconheceu a legalidade do crédito de IPI para quem compra o produto na ZFM.

Nesse sentido, a diminuição da alíquota do IPI eliminará a competitividade do polo de concentrados e, provavelmente, as empresas do setor se deslocarão, não para outras unidades da Federação, mas para outros países, como ocorreu quando da saída da Pepsi-Cola em 2019.

A saída do país das duas maiores empresas de bebidas do mundo (Coca-Cola e Ambev) produzirá certamente um simbolismo negativo, desestimulando novos investimentos das empresas industriais já instaladas na ZFM, que em conjunto representam 600 unidades fabris e 500 mil empregos diretos e indiretos, além de repelir novos players.

Vale ressaltar, ainda, que essa atividade econômica propiciada pela ZFM contribui de forma relevante para manutenção e preservação da maior floresta tropical do planeta, patrimônio nacional.

Em face do exposto, o povo do Amazonas, diante da iminência de um irreparável dano, causado pela redução progressiva da alíquota do IPI, apela ao Excelentíssimo Presidente que reavalie tal redução e a mantenha em um nível mínimo de 8%, patamar que se pretende permanente, a fim de garantir a sobrevivência das empresas na ZFM"