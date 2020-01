Projeto de Mirtes Salles chega a 'Alfredo da Matta'

Manaus - O projeto ‘Fios da Vida’ da vereadora Mirtes Salles (PL), apresentado, ontem, chega a Fundação Alfredo da Matta (Fuam), localizada no bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital amazonense.

A iniciativa tem a intenção de de construir uma mobilização arrecadação de fios de cabelos para fabricação e doação de perucas, contribuindo para melhoria da qualidade de vida de pessoas que perderam a fibra capilar.

O encontro foi realizado, no auditório Damião Litaiff, sede da instituição e contou com a presença da médica dermatologista responsável pelo ambulatório de tricologia da Fundação Alfredo da Matta, Dra. Danielle Westphal; do psicólogo Paulo Martins e do hairstylist Elias Torres, parceiro do projeto ‘Fios de Vida’.

Entre as pessoas que se sentiram motivadas a ajudar no projeto, está Samia Albuquerque, 18, diagnosticada há dois anos com alopecia areata. Ela disse ter conhecido o projeto Fios de Vida foi uma honra e, quando terminar o tratamento irá doar um cabelos para o projeto.

O que é Alopecia

Está associada a doenças autoimunes e pode ser agravada por consequência de traumas ou desequilibro emocional, como estresse. Nessa forma de alopecia, a perda de pelos e cabelos é rápida e resulta em falhas circulares em algumas áreas do corpo, mas também pode chegar ao tipo universal, que afeta todos os pelos do corpo, incluindo sobrancelhas, barba e até pelos pubianos