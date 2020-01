Emendas de deputados para esporte totalizam R$ 8 mi

Amazonas - Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) destinaram um total de R$ 8 milhões, para auxiliar o esporte do Estado em 2020. A verba é referente às emendas impositivas que os deputados apresentaram ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA 2020).

O deputado Josué Neto, que é presidente da casa, enviou R$ 550 mil em emendas para o setor. Entre os beneficiados estão a Federação Estadual de Muay Thai, que receberá R$ 50 mil para aplicar em eventos e projetos sociais. O município de Humaitá receberá R$ 100 mil para melhoria na infraestrutura esportiva.

O deputado João Luiz (Republicanos) também destinou verba para o setor. Foram R$ 2,2 milhões, que ajudarão a tornar o Estado mais competitivo em disputas nacionais e internacionais. Esse valor ainda contribuirá para o esporte e lazer da população na capital e interior.

Estão previstas, por exemplo, a construção de três campos de grama sintética e aquisição de um automóvel para a Secretaria Municipal de esporte e Lazer de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus). “É nosso dever criar mecanismos para incentivar nossos atletas. Quando proporcionamos as ferramentas certas, o retorno é muito maior”, afirmou.

O esporte amazonense também será beneficiado com recursos destinados pelo deputado Augusto Ferraz (DEM), que indicou R$ 1,5 milhão do orçamento para reforma, ou manutenção, de quadras poliesportivas nos municípios do Careiro da Várzea, Anori e Autazes, os três ficam localizados na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

A deputada Alessandra Campêlo (MDB), destinou o total de R$ 1.319.966,42 para o fomento e desenvolvimento do esporte amazonense. As emendas de Campêlo serão destinadas para realização de eventos esportivos, reformas de espaços apropriados para as práticas esportivas, além da construção de quatro academias ao ar livre nos bairros do Aleixo, Jesus me Deu, Colônia Terra Nova e Cidade Nova – todos em Manaus.

“Vejo o esporte como uma das pautas prioritárias”, afirmou Campêlo, informando que os recursos das emendas impositivas irão atender modalidades olímpicas, paralímpicas e comunitárias, como ginásticas, artes marciais, skate, halterofilismo, atletismo, natação, tênis de mesa, basquete em cadeira de rodas e projetos sociais na capital e no interior.