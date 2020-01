Aleam pode voltar atividades com debate sobre combustíveis

Amazonas -O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), que integrou ano passado a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos combustíveis, informou que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) deve retomar às atividades parlamentares em fevereiro, reativando o mesmo assunto. Isso porque, novamente, foram detectados, em vários postos de gasolina de Manaus, o aumento e o valor, por litro, em torno de R$ 4,70 e R$ 4,79.

Sobre o assunto, o parlamentar relembra que a CPI de 2019 teve o objetivo de investigar a existência de cartel na cidade de Manaus, que o relatório apontou indícios e, no momento, encontra-se nas mãos do Ministério Público para as providências cabíveis. “O assunto tem que ser retomado, através de ações efetivas para combater a abusividade. Já estou conversando com os órgãos de defesa do consumidor sobre isso. A população não pode ficar sendo prejudicada pelo setor”, adiantou.

No entendimento dele, o país vive em uma economia de mercado, onde não se pode tabelar preços, e que prevalece a livre concorrência, combatendo-se, evidentemente, os abusos, ação que os Procons já estão realizando. “Enquanto o monopólio dos combustíveis estiver nas mãos da Petrobras, infelizmente, continuaremos reféns do setor. Outro ponto que encarece bastante os combustíveis é a existência das distribuidoras. O próprio Bolsonaro já falou que o fim disso reduziria, de início, algo em torno de 0,20”, acrescentou.

A relatora da CPI dos combustíveis, a deputada Alessandra Campelo (MDB), informou, em entrevista, na última sexta-feira (17), que a elevação dos preços da gasolina é um reflexo que acontece em todo o país, e que, como a maior parte dos combustíveis utilizados no Brasil são provenientes do exterior, isso aumenta o valor. “Isso nos afeta”, informou.

Relembre o caso

Após 120 dias de funcionamento, a CPI dos Combustíveis finalizou os trabalhos em agosto de 2019, e apresentou o relatório final da investigação sobre a composição dos preços de venda dos combustíveis na capital e municípios do interior do estado. O documento apresentado concluiu que havia indícios da prática de cartel.

À época, a presidente da comissão, a deputada estadual Joana Darc (PL), disse que a investigação comprovou indícios da prática de cartel, tendo em vista que, durante o processo, a comissão detectou o alinhamento de preços praticados pelos postos de combustíveis.

No relatório apresentado, há, inclusive, um demonstrativo de que o preço dos combustíveis é mais caro em municípios do interior, devido à logística e variáveis como a navegabilidade do rio, período do transporte e distância; mas concluiu que a diferença não justifica cobranças abusivas.