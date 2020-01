PDT-AM faz reunião para encerrar impasse no partido

Manaus – O Partido Democrático Trabalhista (PDT), reuniu ontem, à noite, para definir parte do cenário de incertezas, sobre as pré-candidaturas da sigla. A legenda que já conta com o nome do prefeiturável e presidente estadual do partido Hissa Abrahão, recebeu, na semana passada, a indicação dos nomes de Rafael Barros (vice-presidente da legenda) e de Ronaldo Fernandes (líder do grupo ‘Cirista’). O trio poderá passar pelas prévias para disputar a vaga, na eleição, marcada para o dia 4 de outubro deste ano.

Hissa afirmou que a reunião, deve debater com os filiados o destino do partido, além de métodos para desenvolver as eleições municipais da capital e do interior. O balanço da vinda do presidenciável do PDT, Ciro Gomes à Manaus também dever ser discutido. “Em relação a (candidatura) majoritária, essa reunião definirá os diversos rumos do partido. Além de outros assuntos, como as possíveis composições com outros partidos; e a organização e estruturação para elaborar o plano municipal de desenvolvimento específico para Manaus”, explicou o Presidente Estadual do PTD.

Quando questionado sobre um posicionamento da decisão dos colegas de partido, Hissa afirmou que a reunião foi apenas um encontro de amigos. “Pelo que sei, foi um encontro de colegas e parentes do Amazonino com dois pré-candidatos a vereador, mas não houve quórum. Ao menos, é o que me consta” comentou Abraão.

O presidente do PDT no Amazonas, já declarou estar aberto ao amplo debate, incluindo até outros partidos. “Tenho conversado sobre o assunto com as siglas de esquerda. Caso seja necessário, me coloco à disposição e se tiver outro candidato, também estaremos dispostos a ingressar com apoio a ele”, comentou anteriormente ao Em Tempo.

A indicação dos novos nomes, foi fruto da colaboração do grupo ‘Cirão da Massa’, que canalizou suas apostas nas pré-candidaturas de Rafael Barros e Ronaldo Fernandes. Essa decisão vai de encontro às declarações do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que visitou o Amazonas no início do mês, de janeiro e declarou que pretendia lançar, em fevereiro, o ex-deputado federal, Hissa Abraão, como candidato a prefeito nas eleições municipais deste ano.

O vereador pedetista e presidente municipal do PDT, estava presente no evento onde o grupo ‘Cirão da Massa’ se reuniu e comentou seu entendimento sobre o atual momento da legenda, negando o ‘racha’ no partido. “Não há desencontro de interesses, a intenção é começar a debater o projeto. Foi aberto a nominata e alguns movimentos apresentaram os seus candidatos”, explicou Afonso.

“O que queremos é fortalecer o partido, com candidatos fortes e com projetos coerentes, do jeito que a cidade de Manaus merece. Estamos formatando, conversando e debatendo até as prévias, para apresentar uma nominata coerente com os candidatos a vereadores e prefeito”, finaliza Diego, que já declarou que disputará a reeleição ao cargo de vereador.