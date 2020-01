Moro faz balanço e evita indisposição com Bolsonaro

Manaus – O ministro da justiça e segurança pública, Sergio Moro, concedeu entrevista à TV Cultura, no programa ‘Roda Viva’ na última segunda-feira (21). Ao responder aos questionamento, prevaleceu o tom defensivo, a descrição e o distanciamento sobre críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Durante a exibição do programa, Moro se concentrou em fazer um balanço sobre suas decisões como ministro, ressaltando pontos positivos e negativos do primeiro ano mandato. “Como juiz, tive decisões que prevaleceram e outras que foram alteradas. Faz parte do sistema judiciário. Como ministro, nem tudo o que se pretende se consegue. Mas, na minha opinião, foi um ano de vitórias para a justiça no país. O que aparece mais é o trabalho junto ao Congresso, muitas vezes o trabalho executivo passa despercebido. Estamos melhorando vários setores: separação de líderes criminosos, controle de fronteiras. Nem tudo será aprovado no Congresso. Pontos importantes do pacote anticrime foram aprovados”, ponderou o Ministro.

Sobre a tramitação do pacote anticrime no Congresso, uma das principais medidas como ministro, que sofreu várias alterações nas casas legislativas, o ex-juiz afirma que apesar disso, não tem ‘rixa’ com parlamentares. “Se tem alguém que não briga com ninguém sou eu. O Ministério da Justiça apresentou um projeto de lei com propostas. Claro que o papel do parlamento é alterar ou aprovar parte etc. Nunca houve nenhuma espécie de pressão. Talvez, eu seja um dos ministros que mais recebeu parlamentares. Meu trato com Rodrigo Maia (presidente da Câmara dos Deputados) sempre foi muito cordial”, completa.

Candidatura

“Temos de ter bastante o chão. Essas questões de popularidade vêm e vão. Não faz sentido assinar um documento me comprometendo a não me candidatar. Eu não tenho esse tipo de ambição. Minha vida já é suficientemente complicada”, desabafa Moro, sobre uma possível candidatura à Presidência. A declaração soa duvidosa, considerando que em 2016, Moro afirmou a um jornal que 'jamais entraria para a política' e posteriormente aceitou o cargo de ministro da Justiça.

Vazamentos

Quando questionado sobre os vazamentos de mensagens no aplicativo Telegram, e a série de reportagens feitas pelo Intercept Brasil sobre a ‘Vaza Jato’ em 2019, Moro foi enfático, ao diminuir o impacto do episódio causado à sua imagem. “Existe um 'hackeamento' criminoso. Eu não tenho essas mensagens. Abandonei esse aplicativo em 2016, 2017. Não tenho como fazer esse comparativo. Não orientei Ministério Público nem Polícia Federal. Fizeram sensacionalismo. Não teve ninguém que foi condenado injustamente”, pontuou.

Ainda sobre o assunto ‘Vaza Jato’, Moro demonstrou insignificância sobre as ações que culminaram na publicação das mensagens. “Esse é um episódio menor. Nunca entendi a importância daquilo. Foi usado politicamente. Para soltar prisioneiros condenados. Tenho a consciência tranquila do que fiz como juiz”, comentou.

A respeito do vazamento do áudio de conversa entre Lula e Dilma, Moro muda o tom e defende a intervenção. “Dá-se a esse áudio uma importância que ele não tem. Existe ali uma tentativa de obstrução da justiça naqueles áudios. Foi uma decisão fundamentada e tornei o áudio público. Não houve manipulação. Aqueles áudios revelavam uma tentativa de obstrução da justiça”, argumentou Sérgio Moro.