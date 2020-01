PSC de Wilson Lima define diretrizes para este ano

Manaus - A cúpula do Partido Social Cristão (PSC) no Amazonas irá promover um encontro neste sábado (25), às 8h, para tratar as diretrizes do partido para as eleições deste ano.

Ao longo deste mês, a sigla já definiu algumas normas aos interessados em disputar uma vaga ao cargo de vereador, seguindo orientação da direção nacional do partido.

De acordo com o presidente estadual do PSC no Amazonas, Miltinho Castro, ficou definido que o partido não terá na capital candidatos que já exerçam mandato ou ex-vereadores com votações expressivas. “Dessa forma, todos os pré-candidatos irão participar do pleito de forma justa e igualitária. A ideia é fazermos, em Manaus, de quatro a cinco vereadores”, declarou Castro.

Em relação ao candidato a prefeito na capital, Miltinho Castro informou que aguarda posicionamento do governador Wilson Lima, presidente de honra do partido no Estado.

Projeção

Miltinho explica que o PSC possui, atualmente, eleitos no Amazonas, sete prefeitos, três vice-prefeitos e 36 vereadores. E, conforme o secretário-geral do partido no Amazonas, Rodrigo Lima, a parte administrativa do PSC está toda regularizada e os pré-candidatos terão todo suporte burocrático, para que possam desempenhar suas atividades dentro do que é previsto em lei.