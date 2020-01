Deputados destinam R$ 6 mi para assistência social

Amazonas - A área da Assistência Social do Amazonas receberá R$ 6 mihlões dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que destacaram a verba por meio de emendas impositivas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2020).

O montante será administrado por meio de convênios, para que instituições realizem projetos de proteção social em todo o Estado.

Presidente do Poder Legislativo, Josué Neto, auxiliará o Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O parlamentar dedicou R$ 50 mil para a compra de um veículo de quatro rodas, que atenderá gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

Já o deputado Adjuto Afonso (PDT), reservou de sua cota R$ 250 mil para a área. Desse valor, R$ 150 mil vão para a Associação do Grupo União dos Idosos de Petrópolis (AGUIP), em Manaus, para a compra de equipamentos de informática, para o desenvolvimento de atividades com os idosos; R$ 50 mil para a Associação Educacional e Beneficente Pão da Vida (NACER), também em Manaus, para realização do Projeto Girassol na Garantia dos Direitos, que oferece atividades socioeducativas para adolescentes na área de educação, esporte, cultura e lazer; e R$ 50 mil para a Associação de Apoio as Mulheres Portadoras de Câncer – Lar das Marias, também em Manaus, para aquisição de cadeiras, tela retrátil e 01 notebook para a sala de atividades.

Por sua vez, a deputada Joana Darc (PL), designou que R$ 200 mil sejam aplicados para auxiliar em ações de assistencialismo no Estado. Com isso, ela aplicou R$ 100 mil que serão administrados pela lnspetoria Salesiana Missionária da Amazônia-Pró-Menor Dom Bosco; R$ 50 mil para a Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas (ADCEA) para aquisição de veículo de suporte às atividades desenvolvidas; e R$ 50 mil para a Associação Educacional Esportiva Social VozAtiva (AEVA).

A deputada Dra. Mayara (PP), dividiu R$ 350 mil entre a Central Cultural Águia Dourada, com sede em Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus), que receberá R$ 100 mil para aquisição de materiais de consumo; a Associação Pestalozzi de Coari (distante 366 quilômetros de Manaus), que receberá R$ 50 mil, para compra de camas, berços, condicionadores de ar e materiais permanentes e com o Instituto Abaré-Eté, com sede em Manaus, que receberá R$ 100 mil para contratação de profissionais autônomos.

Também destinaram recursos para a Assistência Social no Estado, os deputados: Alessandra Campêlo (MDB), Álvaro Campelo (Progressistas), Delegado Péricles (PSL), DR. Gomes (PSC), Felipe Souza (Patriota), João Luiz (Republicanos), Ricardo Nicolau (PSD) e Saullo Vianna (PPS).

*Com informações da assessoria