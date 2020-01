Aliança pelo Brasil realiza 1º evento em Manaus

Manaus - O Aliança pelo Brasil confirmou, por meio de publicação em portal próprio, que o encontro oficial de apoiadores da sigla será realizado em Manaus no próximo dia 16 de fevereiro, no auditório Canaã, no bairro Japiim, na zona Centro-Sul.

Sob a organização da coordenadoria de mobilizações do Aliança, entre eles o advogado e professor Carlos Barros, o evento seguirá o formato dos já realizados em outros estados brasileiros, com a presença de importantes nomes nacionais de apoio declarado ao presidente Jair Bolsonaro.

Até o momento, as cidades de Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Brasília e Porto Velho receberam o encontro e reuniram milhares de cidadãos dispostos a auxiliar na mobilização de apoiamento à criação da nova sigla.

Neste fim de semana, Natal concentra mais apoiadores reunindo nomes como o do deputado federal General Girão, os deputados estaduais do Ceará, André Fernandes e delegado Cavalcante; e a advogada do Aliança, Karina Kufa.

Convidado, o deputado estadual Delegado Péricles representa o Amazonas na capital nordestina. O parlamentar, por meio de suas redes sociais, confirmou a informação. “Dia 16, está confirmado: evento nacional do Aliança em Manaus. Local já definido e nomes importantes devem marcar presença no evento. Nosso Amazonas vai unir forças ao restante do Brasil para mostrar que esse movimento de mudança e crescimento do país precisa continuar e ainda mais forte. O Aliança começa com pessoas de ideais sólidos e que, liderados pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, trabalham para deixar aquele país de corrupção

no passado”, disse