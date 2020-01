Josué Neto destina R$ 300 mil para segurança pública

Amazonas - Com o objetivo de melhorar o trabalho de agentes da segurança pública e diminuir os altos índices da criminalidade e narcotráfico no Estado, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto destinou R$ 300 mil para atender necessidades do setor, entre elas a compra de equipamentos de segurança.

Os recursos são de emendas parlamentares que já foram incluídas no Orçamento Estadual 2020 e devem ser executadas este ano.

“Temos acompanhando que as armas utilizadas pelos bandidos estão cada vez mais sofisticadas. Para combatê-los a polícia precisa estar melhor equipada. Precisa ter ferramentas que vão auxiliar no trabalho e na proteção dos agentes policiais. Esses recursos são destinados a isso: modernização e ampliação da capacidade de combate ao crime organizado no Amazonas. Nossos heróis de farda devem cumprir seu dever de servir e proteger a sociedade com aparato operacional superior. São pais e mães de famílias que no enfrentamento à criminalidade desejam todos os dias retornar vivos ao convívio familiar.”, afirma Josué.

Apreensões

Somente em janeiro de 2020, os órgãos de segurança do Estado apreenderam mais de uma tonelada de drogas no Amazonas. As apreensões aconteceram entre os dias 5 a 27 de janeiro, na capital e municípios do interior, entre eles Japurá, onde foram apreendidos 900 quilos de maconha e cocaína.

Mais investimentos

Em 2019, Josué Neto destinou R$ 100 mil para investimentos nos institutos que compõem o Departamento de Polícia Técnico Científico do Amazonas (DPTC), vinculado a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A emenda teve o objetivo de realizar reformas e adequações nos institutos do Departamento como também de melhorar a qualidade técnica das investigações realizadas no Estado.