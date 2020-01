'Para ser candidato é preciso ter causa', dispara Arthur Neto

A declaração foi feita durante a entrega da revitalização da praça do Eldorado | Foto: Leonardo Mota

Manaus - "O que legítima uma candidatura é a causa. O manauara deve olhar para candidatos que tenham isso, causas a defender", a afirmação do prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto foi dita, na manhã desta sexta-feira (27), durante entrega das obras de revitalização da praça do Eldorado, localizada no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Arthur refere-se ao período eleitoral em outubro de 2020. Cada município brasileiro escolherá seu prefeito e também os vereadores que atuarão na Câmara Municipal de Manaus (CMM) até 2024. O prefeito afirmou ainda que não gostaria de ter candidatos que atuaram em seu secretariado, pois, segundo ele, o gerenciamento do seu mandato é técnico e não político.

"Agora que eu vou saber quem é candidato e quem não é. Eu não gostaria de ter um secretariado de candidatos. O sucesso que temos é da não gerência política e sim técnica. Meu candidato é fazer uma cidade mais bonita. Vem aí grandes inaugurações, vem mais obras. Estou mais preocupado em entregar aquilo que prometi e estamos fazendo diariamente", enfatizou.

Diante dos possíveis nomes para assumir a prefeitura de Manaus, há pelos menos 20 indicados pelos partidos e eleitores manauaras. Entre os nomes há deputados, vereadores e candidatos que nunca tiveram contato com a política. A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Imarketing em setembro de 2019, com 1.255 entrevistados de todas as zonas da cidade de Manaus. A margem de erro é de 2,8% para mais e para menos, com 95% de grau de confiabilidade.

Na ordem estão os nomes de David Almeida (Avante), Amazonino Mendes (PDT), José Ricardo (PT), Eduardo Braga (MDB), Conceição Sampaio (PSDB), Cap. Alberto Neto (PRB), Serafim Corrêa (PSB), Marcelo Ramos (PR) , Chico Preto (sem partido), Marcos Rotta (sem partido) , Alfredo Nascimento (PR), Vanessa Grazziotin (PCdoB), Rebecca Garcia (PP), Cel. Menezes (PSL), Plínio Valério (PSDB), Hissa Abrahão (PDT), Silas Câmara (PRB), Eron Bezerra (PCdoB), Del. Péricles (PSL), Marcelo Serafim (PSB), Felipe Souza (PHS) e outros nomes.

Um dos nomes mencionados é do candidato David Almeida (Avante) | Foto:

Enfático, Arthur disse que "a causa é importante". Segundo ele, o momento é importante para o eleitor escolher o candidato. Ele disse, ainda, que muitos desejarão participar das eleições para autopromoção. "Existem alguns candidatos que só são candidatos porque têm eleição. Só quando você tiver uma causa e deseja defendê-la é que eu posso ser candidato. Essa é a minha visão. Foi assim que encarei a vida pública. Se você olhar, eu não me candidatei a todas as eleições, porque eu sempre tive causas", finalizou.

Arthur Neto foi eleito três vezes para o cargo de prefeito de Manaus e duas vezes para deputado federal. Além disso, ocupou o cargo de senador de 2003 a 20011. Durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, Arthur ocupou o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil.