Fevereiro marca o retorno das atividades na ALEAM e CMM

Manaus – O retorno das atividades parlamentares nas duas principais casas legislativas do Estado em fevereiro, deve ser marcado pelo dinamismo e movimentação diplomática durante o período eleitoral. A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) inicia suas atividades, no dia 10 de fevereiro e a Câmara Municipal de Manaus (CMM), na próxima quinta-feira (5)

Além dos nomes que devem concorrer naturalmente ao pleito municipal na CMM, a articulação de apoio a candidaturas na Aleam também deve influenciar o cotidiano eletivo.

Na semana que vem, o expediente da Aleam será reaberto com uma solenidade que contará com a presença de autoridades do Executivo Estadual. Durante o evento, será realizada a leitura da primeira mensagem governamental no ano de 2020. Para o presidente da Aleam, deputado Josué Neto (PSD), a casa legislativa se manterá atenta aos anseios do cidadão amazonenses e deve seguir com dinamismo desde a primeira sessão.

“Estamos finalizando os preparativos para que possamos manter o ritmo do trabalho, com diálogo e debates que estejam na direção da defesa e garantia dos direitos dos cidadãos de bem. Por se tratar de ano eleitoral, alguns cuidados e prioridades para o período devem ser tomados, como a manutenção da frequência nas sessões plenárias e observância da legislação eleitoral”, comentou Josué.

Já na CMM, as sessões plenárias, o primeiro rito de abertura será com o presidente Joelson Silva (PSDB), abrirá a plenária e imediatamente convoca o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), para a leitura da mensagem anual do executivo municipal.

Após a cerimônia de leitura da carta, a sessão será encerrada e Joelson convocará os vereadores para a sessão plenária do dia seguinte, seguindo a programação de votações, discursos e demais arguições. Ainda no dia 10, deve ser reinaugurado o plenário Adriano Jorge, que passava por reformas desde o fim do ano passado.

O vice-presidente da CMM, Hiram Nicolau (PSD) afirma que não existe uma pauta especifica como prioridade, mas que assuntos como saúde e transporte público devem demandar mais atenção na Câmara. “Não se trata de apenas uma pauta prioritária, mas sempre acreditamos que o transporte público e a saúde, são principalmente nossos principais focos de trabalho para este mandato”, comentou Hiram.

Sobre a movimentação das campanhas eleitorais na CMM, Nicolau destaca que cada vereador deve ser responsável com suas atividades na Câmara, e ainda ressalta ser possível equilibrar o quórum e as atividades eleitorais. “Sobre essa de faltas afetarem o quórum das sessões plenárias, eu acredito que os vereadores têm que ter muita responsabilidade e cumprir sua parcela de obrigação de estar presente nas sessões. É perfeitamente possível para os vereadores que são candidatos à reeleição, ou algum outro cargo, se organizem e faça suas atividades eleitorais fora do horário da sessão da CMM”, explicou Nicolau.

“É inaceitável que vereador falte sessões para estar nas ruas em campanha. Se fizer isso, ele está deixando de cumprir o papel para qual foi eleito. Mas acredito que os vereadores devam ter responsabilidade de cumprir suas obrigações, e após o horário da sessão, seguirem suas atividades de campanha eleitoral normalmente”, finaliza o vice-presidente da Câmara.

O vereador Fred Mota (PL), também comentou sobre as atividades eletivas durante o período eleitoral. O 2º vice-presidente da CMM, também acredita que o bom senso deve prevalecer entre os vereadores. “O período eleitoral não deveria de nenhuma forma atrapalhar o seguimento dos trabalhos na Câmara. Ele deve ser encarado como uma prestação de contas à sociedade, creio que os vereadores saberão administrar o tempo, para que não haja prejuízo das pautas que serão votadas em plenário”, ponderou Mota.

A reportagem tentou contato com o presidente da Câmara, vereador Joelson Silva (PSDB) responsável por pautar as votações na CMM. Até o fechamento desta edição não obteve retorno.