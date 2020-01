Alessandra comemora avanço do ‘Luz para Todos’

Amazonas - Pauta constante de pronunciamentos da deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) na Assembleia Legislativa, o “Luz para Todos” avança no interior do Amazonas. O município de Boa Vista do Ramos (a 269 quilômetros de Manaus) está entre os beneficiados com obras do programa no começo deste ano. Em abril do ano passado, a vice-presidente da casa havia solicitado a retomada do programa no município.

Segundo o prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo CB (PSC), foi assinado no começo desta semana o contrato para a instalação da iluminação de led na sede do município, além da ampliação do Luz para Todos, que agora se estenderá às Comunidades do Ramos de Baixo; na região do Curuçá, da Comunidade Menino Deus até o Acre; do Cristo Bom Pastor do Pari ao Núcleo da Terra Nova e na Comunidade São João do Amândio.

O prefeito informou que a balsa com os equipamentos para o início dos trabalhos já está a caminho de Boa Vista do Ramos. Eraldo destacou também que a ampliação da iluminação pública é uma vitória da sua administração junto com o vice-prefeito Júnior Andrade, vereadores e secretários.

Para a deputada Alessandra, é importante que o programa criado em 2003 se mantenha ativo no Amazonas, uma vez que ainda existe a demanda pela energia elétrica nas comunidades mais distantes. A iniciativa é coordenada pelo Ministério de Minas e Energia, operacionalizada pela Eletrobrás e executada pelas concessionárias de energia elétrica em parceria com os governos estaduais.

“No que depender do nosso mandato, vamos continuar falando a favor dos moradores do interior do estado que tanto precisam de energia elétrica para melhorar a qualidade de vida e também gerar emprego e renda com a abertura de novos negócios”, disse a deputada Alessandra.