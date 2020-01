Elton Miranda será pré-candidato a prefeito em Nova Olinda do Norte

Amazonas - O presidente estadual do partido Avante no Amazonas, ex-governador David Almeida, confirmou que o diretório municipal da legenda em Nova Olinda do Norte ficará sob a presidência de Elton Miranda. David Almeida confirmou, ainda, que Elton é o pré-candidato a prefeito da cidade pelo Avante.

Há 30 anos trabalhando na política de Nova Olinda do Norte, Elton nunca assumiu um cargo público pelo município. Atualmente, ele coordena um grupo que acompanha os trabalhos da prefeitura e tem denunciado as falhas da atual gestão. Agora, a fim de trazer a mudança para seu município, Elton diz que vai buscar se fortalecer, dialogando com todos. "Nós vamos nos unir com todas as classes e com outros partidos, para chegarmos a um denominador pelo melhor caminho para Nova Olinda do Norte", afirma o pré-candidato.

De acordo com David Almeida, Nova Olinda do Norte estava nos planos iniciais da expansão do partido no Amazonas, logo que ele assumiu a legenda, em maio de 2019. David Almeida disse também que toda a expansão do Avante no Amazonas vem acompanhada, neste ano, de candidaturas a prefeito nos municípios, como é o caso da pré-candidatura de Elton Miranda, que foi anunciada no mesmo dia em que David assumiu o partido, no ano passado.

Ao todo no Amazonas, de acordo com David Almeida, o Avante deve sair com candidaturas majoritárias em 35 municípios. Desse total, pelo menos 25 são de cabeça de chapa como candidatos a prefeito, as outras dez candidaturas a vice-prefeito. "Como eu falei desde o início, o Avante no Amazonas não será um partido terceirizado. O Avante será protagonista, e a pré-candidatura do Elton Miranda em Nova Olinda do Norte é um dos exemplos do que estamos construindo como partido", disse David Almeida.