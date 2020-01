Joana Darc destina R$ 1,7 milhão para educação

Amazonas - Preocupada com o desenvolvimento do ensino básico em municípios do interior e capital do Amazonas e também com a qualificação profissional de jovens e adultos, a deputada estadual Joana Darc (PL) indicou R$ 1.748.399,38 ao orçamento de 2020 para atender às demandas da educação.

Para Joana Darc, apoiar projetos que trabalham a educação além da sala de aula também é de fundamental importância para a população. Visando ao crescimento desse tipo de projeto é que a parlamentar destinou R$148.399,38 para ampliação do Projeto Parceiros da Escola (Propae), realizado por meio de profissionais voluntários do Instituto Amigos da Família e da Escola. O projeto tem como objetivo oferecer atendimentos em áreas multidisciplinares, como psicologia, serviço social e fonoaudiologia para professores, estudantes e seus núcleos familiares, a fim de trabalhar a interação da comunidade escolar.

“O Propae é um projeto de referência nacional que acontece com a ajuda de voluntários nessa escola, precisamos ampliá-lo, trazer melhorias para que mais jovens e suas famílias sejam beneficiados por meio dele. Neste ano, já tenho recursos que serão destinadas para que a estrutura dele seja melhorada e ampliada em outras zonas da cidade”, destacou a parlamentar.

A parlamentar ainda destinou R$800.000,00 para fomento da qualificação de jovens e adultos, por meio de cursos profissionalizantes, oferecidos gratuitamente à população, pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM). Por meio do recurso, mais pessoas poderão ser alcançadas pelos cursos oferecidos pela instituição e ainda será possível a criação de novos cursos para atender à demanda crescente do mercado de trabalho.

Investimento para o interior

Para os municípios do interior do estado, foram aprovadas 6 emendas, na última sessão plenária de 2019, que irão contemplar os municípios de Manicoré, Tonantins, Autazes, Rio Preto, Eirunepé e Carauari. Ao todo, esses municípios receberão R$ 800.000,00 para fomento da educação. Este recurso será destinado para reformar, equipar salas e laboratórios das unidades de ensino. O valor irá garantir a aquisição de itens como computadores, nobreaks, mobiliários, manutenção de transporte escolar entre outros equipamentos.

Para Joana Darc, é de suma importância melhorar o ensino básico nos municípios do interior. “Neste primeiro ano, estou fazendo o máximo para atender às demandas prioritárias dos municípios do nosso estado. Boa parte dos recursos para o interior estão direcionados para equipar escolas dos municípios, visando melhorar a qualidade do ensino básico do nosso povo ribeirinho. Sabemos que há muito a se fazer e continuaremos trabalhando para que consigamos atender a todos no decorrer dos próximos anos”, reforçou a parlamentar.