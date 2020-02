Fotos da Presidência mostram suplemento proibido na mesa de Bolsonaro

Fotos tiradas por um dos fotógrafos oficiais da Presidência da República mostram um suplemento alimentar proibido na mesa do presidente Jair Bolsonaro, informa o Correio Braziliense. O produto é o um frasco de Moringa oleifera, que é proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), segundo apuração do Correio. O produto é feito à base de uma planta do mesmo nome, nativa do norte da Índia.

As fotos foram tiradas na última quarta-feira, em reunião de Bolsonaro e alguns ministros para receber Regina Duarte como nova titular da Secretaria da Cultura. Questionado sobre o assunto pelo Correio Braziliense, o governo não se pronunciou.