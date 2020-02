Homem pede ajuda a Bolsonaro para construir hospital em Manacapuru

"Emenda é impositiva, não estou fazendo nenhum favor", afirmou o presidente. | Foto: Divulgação

Manaus - Um vídeo publicado pelo portal Estado Político mostra o momento exato em que um apoiador do presidente Jair Bolsonaro o encontra em Brasília, nesta sexta-feira (31), em frente ao Palácio da Alvorada, e pede ajuda para destravar a construção de um novo hospital em Manacapuru, município situado a 68 quilômetros de Manaus.

No vídeo, o apoiador aborda o presidente da República e relata a situação de descaso quanto à construção de uma unidade hospitalar que nunca saiu do papel. O apoiador informa que o hospital é uma obra municipal que recebeu reforço de uma emenda federal, de autoria do deputado Átila Lins (PSD).

"Está parada lá a obra", diz o homem. O presidente pede para que seus assessores averiguem a situação. "Emenda é impositiva, não estou fazendo nenhum favor", complementou o presidente.

Situação do hospital

O prefeito de Manacapuru, Beto Dangelo (PROS) disse à imprensa que quem gerencia o recurso destinado à construção do hospital é o Governo Estadual. No dia 25 de setembro de 2019, o governador Wilson Lima (PSC) anunciou que construiria em Manacapuru o melhor hospital do Amazonas.

“Vamos construir um hospital em Manacapuru para ser o melhor do interior do Estado, e quiçá, o melhor hospital do Amazonas", disse à época.



"O projeto custa algo em torno de R$ 60 milhões. Já temos R$ 23 milhões em caixa”, afirmou o governador. Segundo Wilson Lima, dos R$ 23 milhões já alocados, R$ 15 milhões são provenientes de emenda do deputado Átila Lins, que estava aprovada desde 2013 e ainda não havia sido executada.

Até o momento não existe atualização que aponte a construção do hospital em Manacapuru.