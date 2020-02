David confirma pré-candidatura de Fredson à prefeito de Eirunepé

Manaus - O presidente do Avante no Amazonas, ex-deputado e ex-governador David Almeida, anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (3), o vereador Fredson Alves Pinheiro como presidente do partido no município de Eirunepé (a 1.156 quilômetros de Manaus). Vereador no seu primeiro mandato, Fredson, que é investigador da Polícia Civil, também assume pela legenda a pré-candidatura a prefeito da cidade para a eleição municipal deste ano.



David Almeida disse que a confirmação da pré-candidatura de Fredson está na programação do partido, que trabalha para lançar pelo menos 35 candidaturas majoritárias no estado do Amazonas. Desse total, o presidente estadual do Avante afirma que pelo menos 25 nomes do partido serão candidatos a prefeito e os demais poderão vir na composição de chapa como candidatos a vice-prefeito.



“Tenho dito que o Avante no Amazonas será um partido protagonista e não será tratado como de baixo escalão. A pré-candidatura do vereador Fredson a prefeito de Eirunepé é mais um passo daquilo que estamos construindo para a legenda no Estado. Não seremos um partido de aluguel e vamos continuar trabalhando para consolidar a marca de um partido de propostas”, avalia David Almeida.



Para consolidar a sua pré-candidatura a prefeito de Eirunepé, o vereador Fredson diz que já começou a fortalecer a sua caminhada, reunindo-se com as lideranças de Eirunepé, a fim de fazer frente à atual gestão municipal.

" Estamos nos reunindo com as lideranças à procura de novos candidatos que se identifiquem com o perfil do partido, para assim consolidar a vontade do povo que anseia pelo novo com experiência e ficha limpa " Fredson Alves Pinheiro, presidente do Avante em Eirunepé, sobre a sua pré-candidatura

Debater mudanças



Seguindo a linha estadual do Avante, Fredson afirma que, como presidente do partido, chamará a população para debater as mudanças de que Eirunepé precisa. De acordo com ele, a estratégia servirá para construir um plano de governo que atenda a vontade dos moradores da cidade. “É muito importante que a população participe das mudanças do município e que se envolva na proposta de melhoria da cidade”, comenta o investigador.



Entre as principais pautas do município que o vereador cobra hoje na Câmara Municipal, estão a infraestrutura, o serviço social, a saúde, a educação, a segurança e o setor primário. “São problemas que precisam de uma gestão que utilize os recursos em suas devidas pastas e que busque parcerias com os prefeitos vizinhos, com o governo do Estado, governo federal. Para isso, se faz necessário, ainda, a formação de uma boa equipe de governo que conheça de perto os problemas da nossa cidade”, avalia o pré-candidato a prefeito.