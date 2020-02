Wilson Lima diz que não descansará enquanto não arrumar a saúde no AM

Governador do Amazonas Wilson Lima | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima afirmou, durante mensagem à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) nesta terça-feira (04/02), que o Governo está determinado a mudar para melhor a saúde pública do Amazonas. Ele citou os avanços do Estado nesta área, bem como nas áreas de educação, segurança, infraestrutura e setor rural.

" “A área de saúde exigiu uma atenção muito especial, e continua exigindo; afinal, são 40 anos de desacertos. Mas nós estamos muito determinados. Assumimos e vamos honrar o compromisso de fazer a mudança, rompendo com velhas práticas. E posso garantir que eu e minha equipe só vamos descansar quando essa mudança estiver completa”, frisou o governador, durante pronunciamento no Plenário da Aleam, marcando o início dos trabalhos legislativos de 2020. " Wilson Lima, Governador do Amazonas

Entre os avanços no primeiro ano de Governo, Wilson Lima destacou a ampliação dos investimentos na saúde, principalmente por meio do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). Graças à decisão do Estado e à autorização da Assembleia de desvincular os recursos do Fundo para investimentos em saúde, foram investidos R$ 367,2 milhões na capital e principalmente no interior.

“Foi a primeira vez que os prefeitos puderam ter acesso a esse dinheiro, que foi repassado diretamente para as prefeituras, para que pudessem fazer mutirões de cirurgias, reformas, compra de insumos e outros investimentos fundamentais para a melhoria dos atendimentos”, assinalou o governador.

Reabertura dos trabalhos após recesso na Assembleia Legislativa do Amazonas, com presença do governador Wilson Lima | Foto: Divulgação

Rota do desenvolvimento

Durante a mensagem à Aleam, Wilson Lima disse que, com os ajustes feitos no primeiro ano de Governo, o Amazonas está na “rota certa”. Ele ressaltou ações transversais para levar os serviços do Estado aos mais necessitados, como os programas “Amazonas Presente”, no interior, e o “Muda Manaus”, na capital.

Educação

Na educação, o governador destacou os investimentos feitos na rede estadual com a melhoria de 329 escolas, com manutenções, reformas, climatizações e construção de quadras, além da inauguração de três Cetis, em Lábrea, Benjamin Constant e Nova Olinda do Norte. Na ocasião, também anunciou que vai inaugurar nesta semana o quarto Ceti concluído na sua gestão, no município de Presidente Figueiredo.

Segurança

Na segurança, Wilson Lima ressaltou também entrega de unidades, entre construídas e revitalizadas, destacando o uso de mão de obra carcerária como alternativa econômica e de ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Entre os avanços, falou sobre a queda nos indicadores de latrocínios (-25%) e homicidios (-5,8%) em 2019, na comparação com 2018.

Infraestrutura e produção rural

“Quando assumi o governo, a determinação que dei para os secretários foi de que todas as obras fossem retomadas, independente de quem houvesse iniciado esse trabalho. Retomamos 142 obras, com investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão”, disse Wilson Lima ao anunciar que, se a estiagem permitir, a duplicação da AM-070 será concluída até o final deste ano.

Setor primário

O governador frisou que, no setor primário, o Amazonas passou a ser o Estado que mais compra produtos da agricultura familiar. “É um dado do qual nos orgulhamos, porque significa uma vida mais próspera para milhares de famílias. Nós superamos São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, superamos os maiores compradores da agricultura familiar. Esse é um compromisso que nós temos com o setor primário e com o pequeno produtor, na busca incansável por dias melhores”, afirmou.

Assembleia Legislativa do Amazonas | Foto: Divulgação

Trabalho continua

Ao encerrar o pronunciamento, o governador afirmou que há ainda muito trabalho pela frente e que a parceria da Aleam é fundamental para os avanços que o Estado precisa. Ele agradeceu pelo apoio familiar, na pessoa da primeira-dama do Estado, Tayana Lima, e dos filhos, Ugo e Úrsula, e destacou o compromisso dele e do vice-governador, Carlos Almeida, em honrar com a confiança que a população deposita no atual Governo.

“Eu e o Carlos Almeida, meu vice-governador, fomos eleitos pelo anseio de mudança e estamos transformando esse sentimento em combustível de diálogo com a História, História que aqui todos nós estamos construindo. Com a coragem que Deus nos deu. Para sentar na cadeira de governador é preciso ter prudência, paciência, mas acima de tudo, coragem para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Em nosso Governo, rogamos para que todos atuem ativamente para essa mudança”.